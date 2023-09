Royal de Luxe à Nantes : le Xolo contre le Bull Machin, qui allez-vous encourager lors de leur course folle ?

Le Bull Machin et Xolo en lice à Villeurbanne pour une course effrénée en septembre 2022. Ils prennent leur revanche à Saint-Herblain et Nantes.

L'un a la gueule plate et la carrure d'un molosse, l'autre a la truffe pointue et les pattes élancées. Le Bull Machin et le Xolo, stars du nouveau spectacle de rue de la compagnie Royal de Luxe , se retrouvent en terres atlantiques le temps d'un week-end, du vendredi 22 au dimanche 24 septembre. Ils se rendront d'abord à Saint-Herbain, puis à Nantes.

Ces marionnettes géantes, sont les deux dernières créées par cette compagnie de théâtre de rue de renom. Après être passées par les rues de Villeurbane, puis d'Anvers en Belgique fin août dernier, les mascottes hautes de plusieurs mètres seront une nouvelle fois mises en scène des situations imaginaires. Ces deux immenses canidés s'affronteront sur une course de plus d'un kilomètre, à la conquête d'un os de dinosaure, mais surtout, du cœur des spectateurs. Alors que l'attention d'un public se montre indispensable à une victoire savoureuse : lequel des deux géants chiens de compagnie vous fera craquer ?

Bull Machin, rouge et robuste

Son cache-œil lui donne un air de lascar pas forcément aimable, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Le Bull Machin de M. Bourgogne se présentera à la course sous un dossard rouge. Dépassé par toutes ces tendances marketing pour les brachycéphales (ces chiens aux faces plates), le géant bulldog anglais est un indépendant. Né à Villeurbanne, la rue, ça le connaît : la légende raconte qu'il aurait appris à lire grâce aux journaux laissés sur les marchés. Sous un pelage couleur ocre, sa corpulence trapue ne l'empêche pas de filer : il peut atteindre des pointes de vitesse jusqu’à 15 km/heure ! Reste à savoir si son souffle tiendra le choc : le Bull Machin a des besoins primaires et une légère addiction au cigarillo.

Le Bull Machin cigare à la gueule, n'est peut-être pas un sportif de haut-niveau mais sait user de son esprit malin pour faire rire le public. © Maxppp - Joël PHILIPPON

Xolo, bleu et majestueux

Force tranquille, le Xolo (prononcé "cholo"), est apprécié pour son caractère doux et loyal. Lui, sera vêtu d'une chasuble bleue. Originaire du Mexique, il est le descendant d'un animal sacré : dans la mythologie, les Aztèques lui donnaient pour rôle de conduire les âmes des défunts vers le territoire des morts. Aujourd'hui, il n'a plus (officiellement) de pouvoirs, mais sa silhouette légère et longiligne lui permet d'atteindre une vitesse de 18 km/h ! Attention, ses grandes oreilles captent tous les commentaires… S'il paraît mystérieux, ses yeux vifs et perçants animent son regard. Friand en affection, lui aussi, a besoin de pauses ravitaillement. Vous pouvez le caresser, son court pelage ne laissera pas tomber un poil !

Fidèle destrier, le Xolo a toutes ses chances. Difficile face à ce regard doux de ne pas se laisser attendrir. © Maxppp - Frédéric CHAMBERT

Quel programme ?

Pour découvrir le programme dans ses détails, il faudra venir assister au spectacle. La compagnie Royal de Luxe conserve le mystère jusqu'au bout pour ne pas briser la magie. Toutefois, elle laisse entrevoir quelques indices sur le déroulé.

Lors des deux premiers jours, les deux Chiens appréhendent le territoire : "ils se réveillent, se reniflent, se préparent, hument l’asphalte comme deux conquérants prêts à courir après leurs rêves les plus fous." La tension s'installera crescendo avant de laisser éclater l'effervescence de la course. Le public assistera à des rites, mais aussi à des entraînements, afin de s'assurer que les deux bêtes géantes sont en forme.

Coutume indispensable afin que tout se déroule en règle : les deux champions seront soumis à des contrôles antidopage sous les yeux du public. Enfin, place à la course : Le Bull Machin doit tirer "à l’égyptienne" un bus couché sur le flanc posé sur des rondins de bois, encouragé un percussionniste, tandis que le Xolo sera chargé de toute sorte d’objets et chevauché par une princesse sortie tout droit des Contes des Mille et une Nuits. Les pauses seront rythmées par des séances manucure, coiffure, mais aussi des arrêts pour se rassasier en nourriture et en eau. Attention, vous risqueriez peut-être de finir mouillés.