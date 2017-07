Royal de Luxe au Havre : affluence record dans les lieux culturels de la ville

Durant 3 jours, les Géants de la compagnie Royal de Luxe ont attiré près de 650 000 visiteurs au Havre. Beaucoup de visiteurs en ont profité pour découvrir ou redécouvrir la ville du Havre qui fête ses 500 ans cette année, et le nombre d'entrées sur les sites culturels le prouvent.

Pari réussi pour la municipalité du Havre. Près de 650 000 visiteurs durant les 3 jours où la compagnie Royal de Luxe a investit la ville. Au-delà de l'économie locale qui a profité de cette manne touristique, les Géants ont permis aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir la Cité Océane, le nombre d'entrées sur les sites culturels a souvent été multiplié par deux, trois voire quatre !

La fréquentation des sites culturels boostée par les Géants

Sur les 3 jours de présence de la compagnie Royal de Luxe au Havre, vendredi, samedi et dimanche :

MuMa : 3 309 visiteurs soit 40% supplémentaire

Villes Flottantes au Grenier des Docks : 543 visiteurs soit le chiffre le plus important depuis l'ouverture

Temple aux 5 000 voeux : près de 300 personnes au lieu d'une centaine habituellement

Le Portique et l'exposition sonore Les passagers du son à Port Center ont doublé leur fréquentation

Les sites culturels font des statistiques grâce aux codes postaux demandés à l'entrée, et il y a aussi beaucoup d'habitants de la CODAH (l'agglomération havraise) ou bien de la région Normandie qui sont venus. Pari réussi donc pour Sandrine Dunoyer, l'adjointe au maire en charge de la Culture et du Patrimoine, puisqu'Un Eté au Havre a pour but de montrer la ville sous son nouveau visage :

On a aussi beaucoup de gens qui vivent ici et n'ont pas encore tout vu des oeuvres, donc Royal de Luxe, de part ce trajet leur a permis de découvrir des lieux"

Prochain évènnement dans le cadre des festivités des 500 ans du Havre : les Grandes Voiles du 31 août au 3 septembre. Il s'agit de l'arrivée de la Tall Ships Regata et vous pourrez y voir les plus grands voiliers du monde.