Royal de Luxe au Havre : le parcours des Géants dans la ville

Le parcours des Géants de la compagnie Royal de Luxe dans les rues de la ville du Havre a été rendu public ce lundi matin, quatre jours avant le spectacle qui doit attirer jusqu'à 800.000 personnes. Un premier Géant sera visible à 10h ce vendredi matin sur le front de mer havrais.

Le premier Géant de la compagnie Royal de Luxe partira à 10h ce vendredi matin sur le front de mer au Havre. Jusqu'à 800.000 personnes sont attendues au Havre pour ce week-end de spectacle de la compagnie Royal de Luxe dans les rues de la ville qui fête ses 500 ans. La compagnie de théâtre de rue a pour habitude de faire durer le suspens sur ses spectacles : ce lundi, quatre jours avant le rendez-vous des Havrais avec les Géants, elle dévoile les parcours de ses marionnettes (voir captures d'écran ci-dessous).

En résumé : vendredi matin, vous pourrez les voir dès 10h en haut du boulevard de la plage pour un trajet vers le quartier St Vincent et le Volcan. Un deuxième Géant déambulera quartier St Nicolas à partir de 11h et au niveau du bassin de l'Eure. Vous aurez peut-être des chances de voir les deux Géants ensemble du côté du bassin du Commerce après 16h.

Les samedi et dimanche 8 et 9 juillet, les Géants resteront dans un périmètre plus limité. Pour accueillir la compagnie, la ville du Havre met en place un plan de circulation et de stationnement et un dispositif de sécurité et de secours renforcés.

Royal de Luxe au Havre : premier rendez-vous à 10h sur le boulevard de la plage ce vendredi (capture d'écran du site internet de la ville du Havre).

Royal de Luxe au Havre : les parcours du vendredi après-midi (capture d'écran du site internet de la ville du Havre).

Royal de Luxe au Havre : les parcours du samedi matin (capture d'écran du site internet de la ville du Havre).

Royal de Luxe au Havre : les parcours du samedi après-midi (capture d'écran du site internet de la ville du Havre).