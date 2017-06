Royal de Luxe : quel dispositif de sécurité et de secours mis en place ?

Les Géants de la compagnie théâtrale de rue Royal de Luxe arrivent au Havre du 7 au 9 juillet. Pour l'occasion des mesures de sécurité et un dispositif de secours sont évidemment en place car la ville attend entre 300 000 et 800 000 personnes pendant les 3 jours.

C'est l'un des évènnements phares des 500 ans de la ville du Havre : la venue des Géants de la compagnie théâtrale de rue Royal de Luxe du vendredi 7 au dimanche 9 juillet. Pour l'occasion des mesures de sécurité et un dispositif de secours ont été mis en place par la sous-préfecture, la municipalité et les services de secours car cette fois, on attend entre 300 000 et 800 000 personnes pendant les trois journées de festivités, alors que la Magnifik Parade, lors de l'ouverture des festivités des 500 ans, a attiré 35 000 spectateurs.

Quel dispositif de sécurité ?

Dispositif anti voiture-bélier

Filtrage piétons

Fouille des sacs possible

Vidéoprotection et caméra mobile dans la foule

Plus de 300 policiers / jour

Près de 1 000 personnes mobilisées (policiers, agents de sécurité, militaires, CRS, brigade équestre etc...)

Poste de commandement à la sous-préfecture du Havre

Hélicoptère

Quelles interdictions ?

Pas d'alcool sur la voie publique

Pas de gros sacs volumineux

Pas de pétards

Pas de drônes

Quel dispositif de secours ?

Accès et parcours prioritaire pour véhicules de secours

4 médecins et 4 infirmiers

50 secouristes

Renforcement des équipes du GHH (hôpital Monod) et à la clinique des Ormeaux

Poste de secours salle François 1er (près de la plage)

Conseils

Eviter les gros sacs

Penser à bien surveiller les enfants, qu'ils aient sur eux votre numéro de téléphone

Penser à prendre de l'eau en cas de grosses chaleurs

