Royal de Luxe revient à Nantes avec un nouveau spectacle !

La compagnie de théâtre de rue fait son retour dans la ville avec un nouveau spectacle, du 29 juillet au 20 août. Son nom: Miniatures. Cette fois-ci, il n'y aura pas de déambulation de géants, mais un voyage en compagnie d'un pilote de ligne, place de la Petite Hollande...

Vous avez aimé les géants? Vous aimerez sûrement Miniatures ! C'est le nom du nouveau spectacle de la compagnie de théâtre de rue Royal de Luxe, qui sera joué place de la Petite Hollande, à Nantes, du 29 juillet au 20 août . Les spectateurs vont embarquer pour suivre les rêveries d'un pilote de ligne.

Voir la Terre en miniature

"Miniatures, c'est un rêve, raconte Jean-Luc Courcoult, créateur de la compagnie de théâtre Royal de Luxe. C'est le rêve d'un aviateur de ligne, qui fait le tour du monde, il aime rêver. De là-haut, il aperçoit des choses sur la Terre. Il aperçoit des choses mais en tout petit, en miniature." Ce que le pilote voit, ce sont les conflits du monde: la guerre en Syrie, les migrations ou encore le réchauffement climatique. C'est l'actualité qui a inspiré la pièce. Le créateur rassure: la pièce n'est pas triste et n'a pas non plus pour but de vous endormir !

Jean-Luc Courcoult, lors de la conférence de presse à Nantes pour présenter "Miniatures", le nouveau spectacle de Royal de Luxe, le 17 juillet. © Radio France - Sarah Vildeuil

700 places chaque jour

Neuf comédiens vont vous tenir en haleine pendant près d'une 1h30 de spectacle. Vingt représentations gratuites auront lieu du 29 juillet au 20 août, place de la Petite Hollande, à Nantes. Le spectacle est prévu tous les jours, sauf les lundis. Le rendez-vous est à 17h. Les mercredis, les représentations auront lieu à 15h. Chaque jour, 700 places seront distribuées. La billetterie sera ouverte sur place, 3h avant le début de chaque spectacle. Il n'y a pas de réservation possible.