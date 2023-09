Royal de Luxe : tout ce qu'il faut savoir sur le retour des géants dans les rues de Nantes et Saint-Herblain

Trois jours de fête à Nantes et Saint-Herblain ! Royal de Luxe fait son grand retour sur ses terres natales du vendredi 22 au dimanche 24 septembre. La compagnie présente son spectacle "Le Bull Machin et Monsieur Bourgogne" dans les rues des deux villes. Des centaines de milliers de curieux vont pouvoir (re)découvrir deux chiens géants, Le Xolo et le Bull Machin.

Créée en 1979, la compagnie de théâtre de rue a sillonné 43 pays avec ses marionnettes géantes. En près de 30 ans, Royal de Luxe a joué sept de ses créations à Nantes. Le dernier en date, "Le Mur de Planck" en 2014, avait attiré 500.000 spectateurs. France Bleu vous récapitule tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau spectacle.

Un chien mexicain et un Bulldog anglais

Cette nouvelle histoire de la compagnie met en scène deux Géants un peu particuliers : le Xolo et Bull Machin. Le premier, un chien mexicain de 218 kg, est déjà connu des Nantais : il a fait sa première apparition chez nous en 2011. Considéré comme un animal sacré par les Aztèques, le Xolo a la taille d'un cheval, est tonique et peut atteindre une vitesse de course de 18 km/h !

Face à lui, on découvre le Bull Machin. Ce molosse, amateur de cigares, a été présenté pour la première fois l'an dernier à Villeurbanne. Ce Bulldog anglais, qui pèse 877 kg, peut tout de même dévaler une rue à 12 km/h. Son œilleton, qui cache un de ses yeux bleus perçants, et sa dent en or lui donnent un air roublard.

Mais ces deux géants sont avant tout des chiens : vous allez pouvoir les regarder remuer la queue, bouger les oreilles et le museau, baver ou encore tirer la langue !

Quel est le programme ?

Les deux premiers jours, les deux chiens vont explorer la ville, s'entraîner avant une course mythique prévue dimanche. Le Bull Machin va par exemple tirer "à l'égyptienne" un bus couché sur le flanc. Son adversaire doit lui "parcourir une certaine distance chargé comme une mule et chevauché par une princesse", dixit les organisateurs.

Si cet entraînement s'annonce intense, nos deux géants auront quand même le droit à des moments de détente. Manucure, coiffeur et séance de jeux avec un scooter pour le Xolo. Pause cigare, gamelle géante remplie d'eau et casse-croûte pour le Bull Machin. Ils retrouvent ensuite leurs niches : l'un sous son parasol, l'autre juché sur une montagne de pneus.

Dimanche, pas de crainte si vous entendez un bruit sourd dans le centre-ville nantais : le top départ de la course est donné par un coup de feu du Revolver Géant. Le long d'un kilomètre, le Xolo et le Bull Machin s'affronteront pour le Grand Prix. Ils auront, comme tout grand sportif, été soumis au préalable à des contrôles antidopage.

À la ligne d’arrivée, les deux Chiens se retrouvent sur une grande scène pour la remise du trophée : un os de dinosaure !

Où et quand voir le spectacle ?

Les deux chiens se réveillent vendredi matin quartier Bellevue. Le Xolo est le premier à ouvrir les yeux vers 9h30 boulevard Winston Churchill. Le Bull Machin fait la grasse matinée et se réveille vers 10h sur la place du marché de Bellevue. Nos deux géants passent la journée à déambuler dans le quartier, avec quand même une bonne sieste prévue de 12h15 à 15h place du marché.

Le samedi matin, on les retrouve cette fois dans le centre-ville de Nantes. Le Xolo est du côté du miroir d'eau et le Bull Machin au niveau de la place du Cirque. Début des festivités vers 10h, le Bulldog va faire un tour près du marché de Talensac, le Xolo lui choisit plutôt les places nantaises, Graslin et Royale. Comme la veille, sieste à la mi-journée au miroir d'eau, de 13h à 15h30, avant un grand tour en commun, qui passe par le boulevard Carnot, l'île de Nantes et la place de la Petite Hollande. C'est là qu'aura lieu la pesée aux alentours de 18h15-18h30.

Après une nuit reposante, les deux chiens se réveillent dimanche matin à 10h30 (le Xolo au miroir d'eau et le Bull Machin place du Cirque). Ils convergent vers la place de la Petite Hollande. Nos deux géants rechargent les batteries à la mi-journée avant de commencer à 15h la fameuse course qui devrait durer deux heures. Ils quitteront la ville le dimanche en fin d'après-midi par la chaussée de la Madeleine.

Comment circuler et stationner ?

Pour la venue du Royal de Luxe, des restrictions de circulation et de stationnement sont mises en place. À Saint-Herblain, où le spectacle débute, la circulation est coupée dès jeudi 20h, du boulevard Winston Churchill à la rue Saint-Nazaire. Pas d'accès possibles aux places de stationnement et garages dans le secteur et pas de marché le vendredi sur la place Denis Forestier à titre exceptionnel.

À Nantes, une partie du centre-ville n'est plus accessible en voiture dès vendredi 18h30, côté quartier Feydeau. L'interdiction va s'étendre à tout le centre à partir de samedi 8h jusqu'au dimanche 20h. La circulation sera aussi coupée quartier Talensac samedi de 8h à 12h. Les accès aux garages seront également impossibles, tout comme les parkings, les stations Bicloo et Marguerite.

Du côté des transports en commun, prévoyez des perturbations sur les trois lignes de tramway, les lignes 4 et 5 du Busway, les lignes C1, C2, C3, C6 et C20, la navette aéroport et une dizaine de lignes de bus. Vous avez les détails dans notre article ci-dessous ou encore sur le site de la Tan .