Royal Palace de Kirrwiller: une nouvelle revue pleine de magie

C'est l'un des trois grands music halls français, avec le Lido et le Moulin rouge, et il se trouve en Alsace, à Kirrwiller, près de Bouxwiller. Le Royal Palace lance sa nouvelle revue, "Miss et mystère", une revue dédiée à la magie.

Le Royal Palace, à Kirrwiller, dans le Bas Rhin, près de Bouxwiller, lance sa nouvelle revue, "Miss et mystère". Le spectacle est construit autour des prestations d'un magicien néerlandais, Christian Farla, élu meilleur magicien du monde 2017 . Il a reçu le Merlin d'or cette année, l'équivalent des oscars chez les prestidigitateurs. Sous sa cape, il fait par exemple apparaître une Ferrari et même un hélicoptère!

Créé en 1980, le Royal Palace emploie aujourd'hui une centaine de personnes dont une trentaine d'artistes. Il accueille près de 200.000 clients chaque année. C'est l'un des trois grands music halls français, avec le Lido et le Moulin rouge. A la différence de ses homologues parisiens, le Royal Palace, se renouvelle chaque année. Ses responsables courent le monde à la recherche de nouveaux numéros et de nouvelles danseuses. Le ballet compte notamment des Australiens et des Ukrainiennes. Plusieurs artistes étrangers ont d'ailleurs pris racine en Alsace. Ils ont aujourd'hui des enfants scolarisés à Kirrwiller, village de 400 âmes, ou dans les environs proches.

Sur la scène du Royal Palace, les artistes s'échauffent avant le spectacle © Radio France - Corinne Fugler