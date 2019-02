Royan, France

"Les jeunes ont du talent" n'est pas sans rappeler "La France a un incroyable talent", l'émission de la chaîne M6. Les ingrédients de base sont là. Le concours n'est pas limité seulement à des chanteurs et des chanteuses comme "The Voice" sur TF1, mais le champ est un peu plus élargi, avec un talent ... d'imitation, de claquettes pourquoi pas, de danses ou même de tour de magie.

A la clef pour le vainqueur, un lot d'une valeur de 350 euros

Ce concours ouvert aux 11-25 ans, c'est la mission locale de Royan qui l'a lancé, les jeunes du service civique. Laisser un espace d'expression devant un jury de trois personnes, c'est l'idée. Ceux et celles qui seront retenus passeront par une demie-finale, puis une finale en soirée le 6 Mai salle Jean Gabin à Royan. A la clef pour le vainqueur, un lot d'une valeur de 350 euros.

D'autres dates sont prévues à Saujon, Cozes et Royan

France Bleu La Rochelle a suivi les premières auditions à Royan. Ci dessous les prestations de "Patite", une chanteuse de 17 ans, une lycéenne de Cordouan, Camille Musica une rochelaise de 20 ans et Elena, une jeune autiste qui a profité de l'occasion pour lire un texte au public, pour qu'il puisse mieux connaître cette maladie. Son talent a sans doute été de dominer sa peur, et ses difficultés de s'exprimer en public. Ces trois là seront en demie-finale, tout comme Amélie, une jeune collégienne de 11 ans qui était venue présenter un court-métrage dans lequel elle jouait. D'autres dates sont prévues à Saujon, Cozes et Royan. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site de la mission locale de Royan.