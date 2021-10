Roybon : la statue de la Liberté s'absente 6 mois pour un petit lifting

Mercredi matin, il régnait une grande agitation place Saint-Romme à Roybon. L'entreprise Glénat était à pied d'œuvre pour déboulonner, avec mille précautions, la statue de la Liberté, symbole de la commune depuis 1906. Le grand sculpteur Auguste Bartholdi en avait fait don au village des Chambarans. Il s'agit de la réplique exacte de sa grande sœur new-yorkaise, en plus petit, puisqu'elle ne fait que 3 mètres de haut.

Serge Perraud, le maire de Roybon, veut que la statue de la Liberté de sa commune retrouve tout son éclat © Radio France - Véronique Pueyo

De retour le 31 mars

"La statue reviendra le 31 mars comme neuve." explique le maire Serge Perraud. "Pour lui rendre tout son éclat, la pierre du socle va être poncée, on va repeindre la statue qui est en fonte. Un matériau pas facile à travailler."

Et il poursuit : " C'est un moment d'émotion, de la voir partir ainsi, même si on sait qu'elle va revenir car nous sommes tous attachés à notre statue de la Liberté. En plus, nous allons refaire toute la place Saint-Romme, pour la rendre piétonne, refaire la grande rue aussi, les trottoirs, l'éclairage, la chaussée. Ce sera magnifique !"

Relancer la souscription pour financer les travaux

Coût total de l'opération : 480 000 euros, dont 150 000 pour la rénovation de la Liberté. "Nous allons relancer la souscription. Il faut savoir que les dons sont défiscalisés" précise le maire, Serge Perraud "Pour l'instant, nous n'avons récolté que 32 600 euros."

Inviter le Président de la République

La souscription a été souscrite par la Fondation du patrimoine. Serge Perraud ira au bout du projet : "Dans notre monde actuel, les valeurs symbolisées par la statue de la Liberté sont essentielles. Il faut qu'elle rayonne. Je vais inviter le Président de la République. J'aimerais qu'il vienne quand on réinstallera l'œuvre de Bartholdi sur la place Saint-Romme !"