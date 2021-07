Royère-de-Vassivière : 5 adolescents tournent un film accompagnés de professionnels

La médiathèque de Royère-de-Vassivière (Creuse) accueille le tournage d'un film cette semaine. Et pas n'importe quel film ! Le scénario, écrit par 5 collégiens, avait remporté le concours organisé par l'association Gindou Cinéma en 2017. La récompense de ce concours était la réalisation du court-métrage par une équipe de professionnels.

Depuis ce lundi, des enfants de l'école de Royère-de-Vassivière jouent donc les acteurs. Et derrière la caméra, cinq adolescents apprennent les différentes techniques du cinéma, dans les conditions réelles. Les auteurs du scénario ne pouvant pas être présents 4 ans plus tard, la médiathèque a trouvé une autre équipe.

Après deux répétitions, les 5 adolescents sont directement mis dans les conditions réelles de tournage d'un film. © Radio France - Léa Dubost

Le thème du film est l'accueil des migrants sur notre territoire. C'est une fiction inspirée de faits réels, intitulée "La Lettre". Elle raconte l'histoire de Moussa, arrivé d'Afrique avec son fils. Il est dans un centre d'accueil en Creuse, et a fait une demande d'asile qui n'arrive pas.

"Ils avaient besoin d'acteurs, mais des enfants donc j'ai dit oui. C'est une première pour moi, je voulais tester et j'ai adoré", confie Felix. De leur côté, Hugo, Isaac, Maïwenn, Anouck et Sacha ont tous un poste bien précis : assistant à la réalisation, script, prise de son, clap, etc.

"On avait fait quelques répétitions et maintenant on apprend en direct. On nous donne des conseils pour s'améliorer, ça va être super intéressant cette semaine", racontent les adolescents.

La Lettre devrait être terminée d'ici fin novembre.