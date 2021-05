Ruée sur les gîtes de Drôme et d'Ardèche après l'annonce du calendrier du déconfinement

Depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé les dates précises du déconfinement progressif, il est beaucoup plus simple de prévoir ses vacances. Les gîtes de Drôme et d'Ardèche font face à un afflux de réservations.

Enfin ! Les Français peuvent prévoir leurs week-ends et leurs vacances. Emmanuel Macron a précisé jeudi 29 avril le calendrier du déconfinement progressif, ce qui donne de la visibilité pour faire des réservations. "Depuis jeudi, ça n'arrête pas d'appeler, explique Pascal Bos, président de Gîtes de France dans la Drôme. Sur une journée normale, on est normalement à 50 appels, et là, on en a eu 250!" Ces réservations se concentrent principalement sur le mois de mai, et les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte. "Il est clair qu'il y a un vrai engouement pour prendre des vacances, ajoute Pascal Bos. Cela va commencer à devenir compliqué de trouver des gîtes si on est exigeant. Parfois on va être obligé de prendre ce qu'il reste."

Les gens ont envie de plein air et d'être isolés

En Ardèche aussi le succès est bien là : "Ça réserve déjà et ça va réserver très fort, assure André Delon, président de Gîtes de France en Ardèche. Parce que le département à une image rurale, une image où on n'est pas les uns sur les autres, et loin du Covid." Ce sont d'ailleurs les gîtes les plus isolés qui attirent le plus.

L'été s'annonce excellent

L'envie de nature et de grand air ne s'arrête pas au mois de mai. Les réservations pour l'été sont aussi déjà très nombreuses, et même en avance. En Ardèche par exemple, si l'on compare avec 2019 (dernière année de référence avant le Covid), les réservations sont supérieures de 30% pour juillet par rapport à la même période il y a deux ans. "Je pense qu'on va arriver à des taux de remplissage similaires à ceux de l'an dernier. En 2020, on avait certaines semaines d’août les gîtes remplis à 99,5%", se félicite André Delon.