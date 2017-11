Ruée sur les pass Beauregard

Est-ce l'effet Depeche Mode ? L'attente d'une belle affiche pour les 10 ans ? Une certitude en tout cas : les pass fan 4 jours sont tous partis en quelques minutes ! Et les pass fan 3 jours se vendent aussi très rapidement. De quoi donner le sourire aux organisateurs.

Quinze minutes, c'est le temps qu'il aura fallu pour écouler les 1500 pass 4 jours à 130 puis 140 euros ! Autant que l'offre fan comme elle a été baptisée par les organisateurs, mise en place à 10 heures, a rencontré un vif succès. Il y est toujours possible d'acheter des billets pour les 4 jours, mais ils vous en coûtera désormais 164 euros. Pour l'offre 3 jours, les 2500 premiers pass partent aussi très rapidement. Il n'y avait plus de billets à 75 euros à la mi-journée, place à l'offre fan 2 à 85 euros, avant un tarif plein à 109 euros. Et tout cela sans connaître un seul artiste programmé les vendredi, samedi et dimanche. Les premiers noms seront dévoilés avant Noël. Seul Depeche Mode vous intéresse le lundi 9 juillet ? Encore un peu de patience, les billets seront mis en vente à partir du mardi 14 novembre.