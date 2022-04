Rues fermées, stationnement : ce qu'il faut savoir avant la grande braderie de Chambéry dimanche

C'est le grand retour de la braderie de Chambéry (Savoie) ce dimanche 24 avril après deux ans d'absence pour cause de Covid-19. Une bonne partie du centre-ville sera totalement bouclée sauf pour accéder aux bureaux de vote. Où se garer ? Quelles rues ne pas emprunter ? France Bleu fait le point.

Des milliers d'exposants dans les rues, des centaines de visiteurs dans le centre-ville de Chambéry : c'est le retour de la grande braderie de Chambéry ce dimanche 24 avril. Qui dit braderie, dit surtout stationnement et circulation compliquée. L'accès aux bureaux de vote sera en revanche facilité pour le second tour de la présidentielle. France Bleu Pays de Savoie vous aide à y voir plus clair.

Stationnement interdit

Le stationnement et la circulation dans le centre-ville sont interdits du samedi 23 avril à 22h jusqu'au dimanche 24 avril à 22h. Pour faciliter la venue des visiteurs, le parking Ravet (quai Charles Ravet) sera gratuit de 6h à 20h.

L'accès aux bureaux de vote facilité

Ce dimanche c'est aussi jour de vote en France ! Les électeurs sont appelés à se prononcer pour le second tour de la présidentielle. La ville de Chambéry assure qu'elle va "garantir la bonne tenue du deuxième tour". Pour cela, le stationnement sera permis à proximité des bureaux de vote.

L'accès au bureau de vote de l'Hôtel de ville se fera par la rue Guillaume Fichet via l'avenue des ducs de Savoie de 8h à 20h. L'accès sera contrôlé par un agent de sécurité et le stationnement sera limitée à 30 minutes pour permettre aux électeurs de voter. À proximité de chaque bureau de vote en périphérie de la braderie (école Pasteur, école Caffe, maison des associations, mairie de quartier Grenette), environ dix places de stationnement seront réservées pour les électeurs et les services sur les lieux suivants :

avenue Pierre Lanfrey, le long du parc du verney

rue de la Grenette, sur le parking central

rue du Laurier, à l'arrière de la maison des associations

place Caffe, devant l'école

rue Pasteur, au n°50 et du n°35 au n°53

avenue du docteur Desfrançois, parking Cœur de Mérande

Ils seront gérés par des bénévoles de l'Union commerciale. Les participants et les habitants du centre-ville pourront stationner sur les emplacements de surface ou dans les parkings en ouvrage.

Stationnement, rues fermées : la carte à connaître avant d'arriver à Chambéry - Ville de Chambéry

S'inscrire à la braderie

La braderie de Chambéry est un évènement très populaire dans le département. Il réunit chaque année plus de 2.500 exposants (particuliers et commerçants) dès le samedi soir. Si vous souhaitez être exposant, il est encore temps de s'inscrire. Les inscriptions auront lieu jusqu'au 23 avril 2022, au bureau de l'Union Commerciale et Artisanale, 64 passage Henri Murger à Chambéry. Il faut débourser 8€. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez les contacter par mail : contact.chamberyenville@gmail.com.