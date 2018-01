Auxerre, France

Dans les tribunes on tape des pieds, on encourage son équipe et on invective parfois l'adversaire. Ce n'est pas le cas de Jean Pierre qui reste calme et qui apprécie juste le spectacle sur le terrain. « Moi je viens chercher du jeu, de l'engagement, de la solidarité. Toutes les vertus que le sport procure. »

On ne s'ennuie pas au rugby ; le foot par contre, j'y arrive pas. Francis

Le rugby, ça c'est du sport selon Francis. Il a pratiqué durant plus de 40 ans et aujourd'hui il ne manque pas un match le dimanche après midi. Ce passioné supporte le RCA et Chablis. « On ne s'ennuie pas au rugby, il y a toujours quelque chose à voir. Le foot par contre, j'y arrive pas. 0-0 à la fin du match, rien de passionnant alors qu'au rugby on a du mouvement, des points, et puis c'est quand même un sport de combat. »

Qu'il pleuve, qu'il neige, ou qu'il vente, les joueurs du rugby club auxerrois peuvent compter sur leurs supporters. Le reportage de Damien Robine Copier

Eric aussi est toujours là quand les verts du Rugby Club Auxerrois jouent à domicile. Il ne peut pas rester en place et fait des kilomètres autour du terrain. « Allez les verts, on y croit. » encourage -t-il. « On apprécie vraiment le jeu pratiqué, et ici on voit souvent de beaux matches. C'est un grand plaisir. »

Encore plus chaud qu'Eric , il y a Serge. Lui c'est sur à la fin du match il n'aura plus de voix. « Pression, pression, pression les verts ! Allez, allez ! »

Les supporters auxerrois auront encore l'occasion de vibrer cette année. Leur équipe est deuxième de sa poule de Fédérale 3 et sauf accident, elle disputera les play offs d'accession en fédérale 2. En attendant le Rugby Club Auxerrois accueillera Pont à Mousson dimanche après midi.