Rugby fédérale 1 : l'entraîneur de Bergerac Christophe Bramery démissionne

Bergerac, France

Le communiqué de presse de l'USB est tombé ce mercredi midi : Christophe Bramery, l'entraîneur du club de rugby bergeracois qui évolue en fédérale 1, quitte ses fonctions. Dans le communiqué, Alexandre Frontère, le président de l'USB, explique que "Christophe Bramery a choisit de mettre fin aux missions qui lui étaient confiées par l'USBergerac rugby incluant celle d'entraîneur principal de l'équipe première".

Une défaite douloureuse à la maison dans le derby face à Trélissac

Ce départ intervient trois jours après la défaite de Bergerac sur son terrain dans le derby qui l'opposait à Trélissac ( 13-19). Christophe Bramery quitte ses fonctions d'entraîneur principal ainsi que de directeur du centre de formation et membre de la cellule technique sur le projet de jeu du club. A l'issue du match, le coatch de Bergerac n'avait pas mâché ses mots sur la performance de son équipe.

Christophe Bramery commente la défaite de l'USB dans le derby face à Trélissac Copier

Christophe Bramery quitte ses fonctions d'entraîneur principal ainsi que de directeur du centre de formation et membre de la cellule technique sur le projet de jeu du club. Il était arrivé à Bergerac en début de saison en provenance du club de Belvès ( fédérale 2) qu'il avait fait monter la saison dernière.

L'USB avant dernier de sa poule

L'USB enregistre cinq défaites en six matches et pointe actuellement à l'avant-dernière place de la poule 4 de fédérale 1. Le championnat qui connait une trêve pour cause de vacances reprendra le dimanche 03 novembre. L'USB se déplacera chez le deuxième de la poule Saint-Jean-de-Luz. Le club indique que la nouvelle organisation et le nom du nouvel entraîneur seront communiqués aux joueurs en début de semaine prochaine.