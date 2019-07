Rugby : G7 oblige, l'Aviron Bayonnais et le BOPB débutent leur saison 2019-2020 à l' extérieur

Tous les amateurs de rugby les attendaient. Les calendrier de Top 14 et de Pro D2 pour la saison prochaine sont connus. Coup d' envoi de la saison les 23 et 24 Août, et comme, à ce moment là, à Biarritz se déroule le G7, l' Aviron et le BO débutent à l' extérieur !