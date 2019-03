Rugby : Jacques Delmas signe pour un an de plus avec le CA Périgueux et vise la Fédérale 1

Périgueux, France

La motivation est toujours là au CAP, malgré la mauvaise nouvelle du jeudi 28 mars. Le club ne pourra pas jouer les phases finales de Fédérale 2, à cause de sa situation financière au 31 décembre. Un coup dur, mais les joueurs restent déterminés. L'entraîneur périgourdin, Jacques Delmas, vient de prolonger son contrat. Il sera encore à Périgueux la saison prochaine.

Avec un objectif en ligne de mire : la Fédérale 1 ! "Je suis venu dans le but de faire monter le club. Ça ne se fera pas cette année, alors je reste une année de plus dans l'espoir de monter en Fédérale 1. C'est le challenge que l'on se fixe pour l'année prochaine", explique le coach.

Jacques Delmas reste l’entraîneur du @caprugby24 pour la saison prochaine malgré l’annonce faite par le club de ne pas pouvoir jouer les phases finales #Federale2#Rugby Il a donné son accord pour un an. — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 29, 2019

Alors forcément, les enjeux du match contre Orléans, ce dimanche 31 mars, ne sont plus les mêmes. Mais Jacques Delmas reste déterminé. "On se projette déjà sur la saison prochaine. Notre but, c'était de nous qualifier. Donc on va tout faire pour montrer que, sportivement, on pouvait y arriver. On va tout faire pour gagner les trois matchs qui restent", déclare-t-il. "C'est une question d'honneur. Les garçons ont travaillé, ils sont exigeants. Donc on va essayer de bien finir la saison".

"On sait qu'on va rencontrer une belle équipe d'Orléans, qui monte en puissance. Ça va être compliqué, mais j'espère qu'on va se donner les moyens, et qu'on l'emportera", ajoute le coach.