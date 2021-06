Rugby : l'US Tours promu en Fédérale 2 sur dossier

La bonne nouvelle a été annoncée aux dirigeants, jeudi 3 juin, dans la soirée. L'US Tours a été retenu pour évoluer en Fédérale 2, cinq ans après sa descente sportive. Le club de rugby tourangeau valide sa montée grâce à la candidature qu'il avait déposée en avril, plusieurs places s'étant libérées à la suite de désistements et de rétrogradations administratives dûes à une mauvaise santé financière.

En plus de l'US Tours, le Stade Nantais, Rochefort et Chalon-sur-Saône sont promus sur le même sytème, alors que le championnat de Fédérale 3 avait été arrêté prématurément à cause du Covid.

Un nouvel entraîneur

Pour la saison prochaine, l’US Tours va compter sur un nouvel entraîneur. Pascal Sassi va succéder à Franck Cohen, qui arrête pour raisons personnelles. L'adjoint Sébastien Velez, champion de France 1997, reste en place.