Rugby : le campus de l'Aviron Bayonnais lancé

Bayonne, France

Le projet ABC est porté par l'Aviron Bayonnais Rugby Pro. Apres 18 mois de gestation, les détails de ce vaste chantier ont été présentés ce lundi 13 janvier 2020 dans les salons du stade Jean Dauger. L'Aviron Bayonnais Campus est le nom du futur centre d'entrainement et de formation autour des terrains annexes, juste à coté du stade historique.

Huit campus différents

L'ensemble du projet va s’étaler sur 5000 mètres carrés pour une pratique sportive de haut niveau. Le campus est composé de huit entités différentes regroupées sur un même site pour une meilleure cohésion et plus d’efficacité dans la perspective du maintient dans l’élite de l’équipe première : campus santé, métier, sport, sport avenir, solidarité, événements, entreprises et innovation. Le site sera aussi ouvert à d'autres clubs comme par exemples aux filles de l'ASB.

Un investissement de 13 millions d'euros

Les premiers de coups de pioche sont annoncés pour " le mois de juin prochain " précise Pierre-olivier Toumieux, le président du conseil de surveillance de l'Aviron Bayonnais, artisan de cette opération. La livraison devrait intervenir un an plus tard. Le coût global de l'investissement s’élève à 13 millions d'euros dont 5 millions de subventions du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et du département des Pyrénées-Atlantiques. Le reste sera financé par les entreprises partenaires, les emprunts bancaires et les recettes propres du club.

Le futur centre sur le site de Jean Dauger - AB

