Rugby : les damiers grignotent le maillot de Valence-Romans

Les supporters historiques de Romans se plaignaient de voir leurs couleurs insuffisamment représentées depuis la fusion avec Valence. Le nouveau maillot présenté par le club devrait leur rendre le sourire.

Les damiers font un retour remarqué sur le maillot de Valence-Romans !

Le Valence Romans Drôme Rugby a présenté jeudi soir son nouveau maillot pour la saison 2017-2018 ( mais aussi l'équipe et les nouvelles recrues) aux partenaires du club .

Les traditionnels damiers blancs et noirs romanais sont beaucoup plus visibles que la saison dernière. Sur la face avant mais surtout dans le dos. Cette nouvelle mouture devrait ravir les supporters historiques de Romans qui se plaignaient de voir leurs couleurs mal représentées aux côtés de celles de Valence ( rouge et blanc ) depuis la fusion .

Face arrière du maillot 2017/2018 du VRDR pour les matchs à domicile © Radio France - Emmanuel Champale

Premier match pour le VRDR en poule Elite le 17 septembre à Romans face à Bourgoin.