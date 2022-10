Rugby : Pierre Popelin de passage à Tours pour montrer la Coupe d'Europe à son club formateur

Sur le terrain du stade Tonnellé, ce mercredi 5 octobre, Pierre Popelin, enchaîne les photos avec les jeunes de l'US Tours et se plie volontiers au jeu des autographes. Une petite notoriété acquise grâce à la victoire de son club, le Stade Rochelais, en finale de la Coupe d'Europe contre les orges du Munster, en mai dernier.

Le joueur de 27 ans, qui est arrivé avec le trophée, n'est pas pour autant un inconnu de la maison. C'est un peu le retour de l'enfant prodige car c'est à l'US Tours que l'ouvreur a appris le rugby. Il y aura passé 12 saisons, entre ses 6 et 18 ans. "Ça fait toujours plaisir de revenir ici, j'essaie de le faire dès que je peux car j'ai encore pas mal de copains qui jouent à l'UST. Mais là, c'est différent. De voir tous ces jeunes qui ont des étoiles dans les yeux et qui sont heureux de me voir, ça fait chaud au cœur."

Pour Pierre Popelin, qui a connu réellement le Top 14 sur le tard, à 26 ans, le parcours inspire le respect. À 15 ans, il quitte la maison pour l'internat au lycée Vaucanson de Tours, où il intègre la cellule régionale du pôle Espoirs de rugby. "C'est là que tu te rends compte que la vie, ce n'est pas forcément si simple sans papa ni maman. Il faut assumer les bêtises que tu fais avec les copains mais ça m'a forgé en tant qu'homme et tant que joueur."

Petite photo de groupe avec une partie de l'école de rugby de l'US Tours. © Radio France - Adrien Bossard

Une fierté et un exemple

Pierre Popelin décide ensuite de passer les tests pour le centre de formation du Stade Rochelais. Avec succès. Il goûte à son premier match avec l'équipe première lors de la saison 2016-2017. Mais il n'est pas conservé. Après une petite expérience dans le rugby à 7, il rejoint Vannes en Pro D2 où il explose. Le Stade Rochelais frappe à la porte, à l'été 2021, pour le faire revenir. Le début d'une nouvelle ère.

"Pour un club comme le nôtre qui mise beaucoup sur la formation, c'est une fierté et un exemple, assure Benoit Sébillet, le président de l'US Tours. On a 350 jeunes environ. Et si sur les 350, il y en a trois qui sortent et arrivent à être professionnels, on sera content. Il faut sans cesse alimenter cette école de rugby pour sortir des pépites comme Pierre Popelin."

Côté sportif, l'US Tours ambitionne, sans le dire trop fort, une montée en Fédérale 1 cette année. Soit le troisième échelon national.