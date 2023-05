Rugby : Rueil-Malmaison futur camp de base du XV de France pour la Coupe du monde 2023

C'est l'évènement à Rueil-Malmaison. La ville des Hauts-de-Seine se prépare à accueillir le XV de France pour la Coupe du Monde de rugby 2023. les Bleus pont décidé d'installer leur camp de base au Stade du Parc, situé à proximité de leur hôtel, situé à proximité de l'hippodrome de Saint Cloud.

Le complexe de 10 hectares comprend la Maison de l'Europe, qui servira probablement aux médias, le club house, d'une capacité d'environ 200 personnes, entièrement rénové. Les joueurs pourront utiliser les trois terrains de rugby, précieusement conservés pour leur entraînement.

Au fond, derrière un terrain de football, la Maison de l'Europe sera réservée à la presse © Radio France - Laurent Borde

Un camp de base pratique pour le XV de France

Olivier Godon, adjoint au maire, chargé des sports, estime que ce n'est pas un hasard si le XV de France a choisi ce site car il "possède des capacités d'hôtellerie, une très très bonne pelouse, refaite il y a deux ans, et on est très attentifs à sa qualité. On est également très proches des voies d'accès pour aller sur l'A86 menant directement au Stade de France ou vers Roissy. C'est à la fois un site central et à la fois un site à l'écart, proche de Paris."

Pour que le site soit parfait pour les rugbymen, la mairie va louer 50 appareils de musculation, posés sur le sol spécifiquement aménagé d'un terrain de football synthétique, abrités sous une tente, à proximité d'un des terrains principaux d'entraînement. Une cantine réservée aux joueurs sera également installée près du même terrain. Une tribune, pour les entraînements publics, va être entièrement rénovée.

Les deux principaux terrains d'entraînement destinés au XV de France © Radio France - Laurent Borde

Un investissement sur le long terme

Le coût des ces aménagements est de "plusieurs centaines de milliers d'euros" précise Olivier Godon qui précise que ça vaut le coup puisque "la moitié des installations de musculation seront louées, et l'autre partie sera conservée pour nos clubs. Idem pour le club house dont nos clubs bénéficieront tous bien entendu. Comme pour les JO, on est dans une logique de ne pas investir à perte mais pour l'ensemble des infrastructures."

Ce ne sera pas une première fois pour le XV de France à Rueil-Malmaison. L'adjoint aux sports explique que "cet endroit a servi pendant deux décennies à l'équipe de France avant Marcoussis. Ici avaient lieu les rassemblements de l'équipe de France à l'époque de Jean-Claude Skrela, qui nous rend souvent visite, de Jean-Pierre Rives, toute une succession de générations pour qui ça a été le camp de base lors des entraînements avant la Coupe du monde, notamment lors du Tournoi des Six Nations."

Au fond, le club house, est en pleine rénovation © Radio France - Laurent Borde

Les Bleus attendus de pied ferme

Kaïs Zaara est le gardien principal du Stade du Parc. Cet ancien rugbyman, qui a joué toute sa carrière amateur à Rueil, n'en revient pas d'accueillir l'équipe de France. "Je suis très heureux de les avoir. Je vais être un gringalet à côté d'eux. J'ai hâte d'y être!' lance-t-il avec un large sourire. De toutes façons, il en est certain, contre les Blacks, lors du match d'ouverture, "on va gagner! C'est une évidence." Verdict le 8 septembre.

Rueil-Malmaison compte bien fêter l'arrivée du XV de France sur ses terres. Une grande fête sera organisée le 2 septembre, en plein centre ville pour que le public puisse aborder les joueurs. Au moins un entraînement sera ouvert au public au Stade du Parc. Le XV des France restera à Rueil quatre à cinq semaines, le temps des phases de poules. Le camp de base pourrait servir à une autre équipe internationale par la suite.