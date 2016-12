Rugby Top 14 : Montpellier face à Toulon à l'Altrad Stadium

Le MHR reçoit Toulon ce vendredi soir pour le compte de la 14e journée de Top 14. Un match pour se relancer après le revers en coupe européenne le week-end dernier.

C'est le choc de cette 14e journée de Top 14 de rugby : Montpellier joue son dernier match de l'année à domicile, contre Toulon ce soir à 21h. Deux équipes au coude à coude : le MHR, deuxième, affronte les Toulonnais, troisièmes.

Une affiche de gala

La rencontre oppose deux clubs en forme en championnat mais en quête de rachat après leur échec en Champions cup le week end dernier. Montpellier s'est cassé les dents à Castres, battu 29 à 23 et Toulon chez les Scarlets. Les deux formations n'ont quasi plus aucune chance d'accéder aux quarts de finale de cette coupe européenne.

"On a perdu là-bas. On veut forcément montrer un autre visage".

Retour au championnat donc pour se relancer ! Montpellier n'a plus perdu à la maison depuis quatre mois. De son côté le RCT n'a plus gagné à l'extérieur depuis septembre dernier. "On s'entraîne toute l'année pour jouer ce genre de match", confie le centre montpelliérain Alexandre Dumoulin.

"Toulon, c'est un gros morceau chez nous. On a perdu là-bas (...) on veut forcément montrer un autre visage. Il va falloir qu'on soit concentrés. Ne pas leur laisser d'occasion, les déplacer parce que c'est une équipe massive et costaud."

Le MHR tient peut-être sa revanche, car lors du match aller au stade Vélodrome, Toulon lui avait infligé une correction 28 à 6. Montpellier revanchard ? Sûrement pas, répond l'entraîneur de Montpellier Jake White. "Je ne suis pas l'entraîneur qui parle de revanche. Le rugby, ce n'est pas ça pour moi. C'est une bonne chance pour le groupe après le match contre Castres, de changer la situation du club. Mais ce n'est pas de la revanche".

"Toujours autant de défi physique du côté de Toulon"

Revanche ou pas, Montpellier joue son dernier match de l'année à domicile. Et une victoire ce vendredi en Top 14 serait du meilleur effet après la défaite contre Castres. "Si on gagne le match, on mettra (Toulon) un peu plus à distance", commente Antoine Battut troisième ligne du MHR. Pour l'emporter "il faut une prestation de haut niveau".

Antoine Battut, troisième ligne montpelliérain © Radio France - Marie Ciavatti

"Leur philosophie de jeu a changé. Très complète". Vincent Clerc, l'ailier toulonnais, à propos de Montpellier

Il suffit de jeter un oeil au classement... Ce combat entre deux des meilleurs clubs du championnat promet d'être intense.

L'ailier toulonnais, Vincent Clerc, salue l'évolution du jeu montpelliérain : "Ils étaient dans un registre restrictif, basé sur la puissance physique. Ils ont changé leur fusil d'épaule. Plus de volume de jeu. Leur philosophie de jeu a changé, très complète. Avec une puissance devant, puissance sur les ailes, des joueurs très rapides". Une bonne dynamique malgré l'échec en Coupe d'Europe le week-end dernier.

Montpellier a bien l'intention de laver l'affront du match aller. "On sait très bien que cette équipe de Montpellier va nous attendre de pied ferme après le match aller au Vélodrome. Il va falloir y répondre", prévient le centre toulonnais Jimmy Yobo. "Si on est capable de jouer à notre niveau, on est capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe".

Etonnant mais, même avec une telle affiche, le match ne se joue pas à guichet fermé.13.000 à 14.000 spectateurs sont attendus ce vendredi soir à l'Altrad Stadium. Coup d'envoi 21h.

Un match à suivre en intégralité sur France Bleu Hérault avec les commentaires de Philippe Sers.