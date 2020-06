Rugby: un accord trouvé pour le National, Albi et Blagnac devraient l'intégrer

Le rugby français se dote désormais d'un nouvel échelon. Selon l'AFP, le championnat de National, l'équivalent d'une troisième division derrière le Top 14 et la Pro D2, est en train de voir le jour. La Ligue Nationale de Rugby (LNR) et la Fédération Française (FFR) se sont mis d'accord sur son financement. 1,3 millions vont être débloqués par les deux instances qui se partagent les frais.

Ce projet de championnat National était ardemment porté par le président de la fédération Bernard Laporte qui a essuyé un refus net des clubs professionnels de porter le nombre d'équipes en Pro D2 l'année prochaine de 16 à 18 équipes.

Albi et Blagnac en National

Le Sporting Club Albigeois, qui était premier de sa poule de fédérale, tout comme Blagnac Rugby devraient donc faire partie de ce nouveau championnat de National et leur permettre de se préparer, sur le plan sportif et structurel, à une accession au sein du secteur professionnel. Entre 12 et 14 équipes devraient former cette nouvelle division.