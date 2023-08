Rugby : un ancien international du XV de France à Guéret

Les petits Creusois ont eu la chance d'échanger quelques ballons de rugby avec un ancien international du XV de France ce 16 août. Thierry Lacroix, 43 sélections chez les Bleus entre 1989 et 1997, était à Guéret dans le cadre d'une tournée qu'il a lui-même imaginée et conçue, dans le cadre de la coupe du monde 2023 bien sûr mais pas seulement.

Démonstration du fameux coup de pied de Thierry Lacroix, auteur de 367 points sous le maillot tricolore © Radio France - Fany Boucaud

Depuis le mois de juin, et jusqu'en octobre, Thierry Lacroix sillonne le centre-ouest de la France avec une structure gonflable qu'il a dessinée et financée afin d'initier les plus jeunes aux joies de l'ovalie. Il reçoit le soutien des clubs des villes dans lesquelles il se rend. A Guéret, le demi de mêlée et coordinateur sportif du RCGC, Kilian Delmur, lui a ainsi prêté main forte. De quoi attirer de potentiels futurs licenciés au club.

Thierry Lacroix et Kilian Delmur du RCGC © Radio France - Fany Boucaud

Pas évident de manier le ballon ovale ! © Radio France - Fany Boucaud