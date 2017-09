Il faudra être patient. En 2019 ouvrira Rulantica : le nouveau complexe aquatique d'Europa Park. Il comptera une vingtaine de toboggans et des piscines pour tous les goûts. La première pierre a été posée jeudi.

Rulantica sera aussi grand que 22 terrains de foot. Un espace immense dédié aux attractions aquatiques qui verra le jour en 2019. Depuis jeudi, la première pierre est posée.

Rulantica vu du ciel - Image fournie par Europa Park

La plus grande réalisation d'Europa Park

Dans ce nouveau parc, l’atmosphère devrait être scandinave. On retrouvera beaucoup de sapins, de petits lacs et des bateaux. Tout sera fait pour recréer l'architecture et les paysages nordiques. Jamais Europa Park n'a construit un espace aussi grand avec autant d'eau. "Ça nous confronte à des difficultés particulières," explique Julien Lauffenberger, qui a, en partie, dessiné les plans. "Un doit choisir des matériaux qui résistent à l'humidité pour que ça dure dans le temps." Rulantica est donc un défi technique pour les équipes d'Europa Park.

A Rulantica, l'ambiance sera scandinave - Image fournie par Europa Park

550 emplois créés

L'autre difficulté va être de trouver 550 nouveaux employés. Le parc aimerait pouvoir les loger juste à côté de Rulantica. "On est très en retard sur les logements de nos employés," confesse Thomas Mack, membre de la direction. "On ne peut pas tous les loger donc ils doivent venir de loin mais on tente de remédier à ça." En attendant des nouveaux logements, Europa Park va ratisser large pour recruter, notamment en Alsace. Il faudra se tourner vers le pôle emploi de Sélestat.

Rulantica accueillera un hôtel de sept étages - Image fournie par Europa Park

Un nouveau parc à part entière

Enfin, Europa Park va devoir gérer l'espace dans son nouveau parc. Celui qui existe déjà peut accueillir 40 000 personnes par jour. Pour Rulantica, ce ne sera pas plus de 6000. Il s'agira bien d'un parc à part entière, juste à côté de l'actuel. Mais une entrée à Europa Park ne garantira pas une entrée à Rulantica. Il faudra réserver sur internet. Pour l'instant, impossible de connaitre les prix.