Cette réouverture était très attendue ! Rulantica, le parc aquatique d'Europa-Park rouvre ses portes le 3 juin après plus de six mois de fermeture. Les visiteurs pourront à nouveau profiter des piscines et multiples toboggans.

Cette réouverture est possible car le taux d'incidence est en baisse constante en Allemagne. Plusieurs mesures sont prises pour permettre le retour des visiteurs :

Le nombre de visiteurs est limité. Il faut acheter les billets en ligne avec une date

L'accès à Rulantica est réservé aux personnes vaccinées, guéries ou testées. https://www.europapark.de/fr/infos/informations-actuelles.

Il faut respecter les distances de sécurité à l'intérieur du site

Les propriétaires garantissent un renouvellement constant de l'air grâce à un système de ventilation.

