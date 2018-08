Le parc d'attraction Europa-Park (Allemagne), le deuxième le plus fréquenté d'Europe, s'agrandit. Baptisé Rulantica, le parc aquatique devrait voir le jour à l'automne 2019. Au programme : toboggans, piscines et espaces de détente.

Dans un peu plus d'un an, à l'automne 2019, Rulantica, le nouveau parc aquatique d'Europa-Park, ouvrira ses portes à Rust (Allemagne).

La plus grande piscine à vagues d'Allemagne, 17 toboggans

Situé juste à côté du parc classique, le site s'étendra sur 45 hectares, soit l'équivalent de 63 terrains de foot et proposera 25 attractions. Parmi elles, 17 toboggans, la plus grande piscine à vagues d'Allemagne, une rivière de détente... Le tout réparti dans un hall en forme de coquillage avec huit thématiques inspirées des pays nordiques. "Nous aurons un hall de 12.000 mètres carrés auquel s'ajouteront des vestiaires, des douches, des restaurants et un espace extérieur" explique Thomas Renner-Boh est directeur du projet.

A l'extérieur, les visiteurs pourront profiter de 8.000 mètres carrés de piscines, rivières et espaces de détente avec chaises longues et restauration. Un hôtel 4 étoiles va également y voir le jour.

Nouvelle étape majeure sur le chantier du parc aquatique : la première poutre en bois de soutien du toit du parc a été installée. Elles seront au total 5, mesurent 87 mètres de long et pèsent 110 tonnes chacune ! 🏗 pic.twitter.com/sgWOzorNME — Europa-Park FR (@EuropaParkFR) August 13, 2018

Les visiteurs seront plongés dans un autre monde

Cela fait vingt ans que la famille Mack, propriétaire d'Europa Park, travaille sur ce projet. L'objectif, c'est de prolonger le séjour des visiteurs. Roland Mack est l'un des propriétaires : "Avec Rulantica, nous voulons raconter une histoire. Lorsque les visiteurs passeront la porte, ils seront plongés dans un autre monde, le monde de Rulantica. En fait, l'idée c'est d'être dans la continuité d'Europa Park. Les familles et leurs enfants doivent se sentir bien ici, se détendre, passer la nuit à l'hôtel et s'amuser."

Des navettes seront mises en place pour permettre aux visiteurs de rejoindre le parc aquatique depuis les hôtels alentours et Europa Park. L'ouverture du parc aquatique est prévue pour l'automne 2019. Les concepteurs tablent sur 800.000 visiteurs par an. En 2017, le parc allemand a accueilli plus de 5,6 millions de visiteurs.