Running : la Corrida d'Arnage menacée ? "Là, à 700... On est ric-rac", alerte l'organisateur

Il y aura t-il une Corrida d'Arnage en 2024 ? James Bossorail, président du comité d'organisation, n'ose même pas y penser, et s'inquiète du nombre de participants pour la 32e édition qui arrive ce dimanche 8 janvier. Il y aura seulement 720 coureurs sur la ligne de départ, contre 1200 en 2019. Les organisateurs redoutent d'être dans le rouge.

Une baisse de 40% des inscriptions

"Cela m'inquiète parce que les habitants voient diminuer leur course !" lâche très ému James Bossorail, faut qu'on boucle parce qu'on ne peut pas être dans le rouge." Le budget d'une course est de minimum 10.000 euros. Il faut au moins 700 coureurs pour que les organisateurs retombent dans leurs frais. "Dimanche, on va peut-être arriver à 900... Si on a plus tant mieux... Mais si on a moins, là à 700, on est ricrac."

De quoi sérieusement remettre en question la 33e édition en 2024. "Ce n'est pas gagné pour l'année qui suit, parce qu'on ne peut pas partir à zéro, il faut avoir des budgets", pointe le président du comité, qui s'attend à une baisse des subventions de la part de la municipalité et du département.

"On n'est pas récompensé du travail qu'on fait !"

La baisse des inscriptions s'explique en partie par les deux années marquées par la crise sanitaire du Covid-19. L'événement a ainsi été absent pendant trois ans. "Le Covid-19 a fait beaucoup... Les gens font autre chose maintenant, pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Mais maintenant c'est chacun pour soi", regrette James Bossorail, qui pointe l'individualisme.

La course nécessite six mois de préparation, des négociations avec les autorités et les sponsors, un encadrement particulier, tant pour la sécurité des participants que pour les aiguiller sur le parcours. "Les coureurs ne voient pas cela comme cela, eux... Ils sont dans leur bulle. On n'est pas mythique, comme le marathon de Paris ou le Mont Saint-Michel", ajoute l'organisateur, qui refuse de commenter pour l'instant tout arrêt définitif de l'événement.