Rush final pour "Eclectik sceno", l'entreprise chargée de fabriquer un décor géant pour l'opéra de Dijon

Tout doit être prêt pour la première des Boréades, le 22 février, à l'opéra de Dijon. La petite entreprise dijonnaise "Eclectik sceno" règle les derniers détails de sa "Magic Box", une immense structure métallique qui viendra s'articuler au dessus des chanteurs, des danseurs et de l'orchestre.

Dijon, France

Il ne leur reste plus qu'une petite dizaine de jours avant de passer à la phase assemblage dans l'auditorium de l'opéra de Dijon.

Les dix salariés et intermittents du spectacle qui travaillent chez "Eclectik sceno" commencent à imaginer l'oeuvre dans son ensemble.

"On construit une sorte d'immense boite à chaussures, décrit le gérant de l'entreprise Christophe Boisson, sourire satisfait en coin. Elle va bouger de haut en bas, et laisser s'échapper une quarantaine de grosses fleurs, des pluies de paillettes et de la brume... Je suis déjà très fier de savoir qu'il y a un public qui va pouvoir rêver autour de tout ça."

La structure métallique qui va accueillir la "Magic Box" © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

Cette gigantesque boite est le résultat d'un mois et demi de travail, et la somme de nombreux savoirs-faire.

Tout part d'une structure métallique réalisée avec grande minutie par les métalliers-soudeurs : "c'est compliqué, il faut tout ajuster, passer des coups de meuleuse sur tous les petits bouts qui dépassent, décrit Emilien Krug. C'est un véritable casse-tête quand on travaille sur des pièces métalliques de cette dimension".

"On a pas le droit à l'erreur, renchérit Pierre Turlot, le chef d'atelier référent pour la structure métallique. C'est comme un gros "Légo", il faut réussir à manier le métal pour que tous les trous tombent ensemble, ça se joue au millimètre".

Pas le droit à 2 millimètres d'erreur pour souder entre elles les différentes parties de la structure métallique © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

"La "Magic Box" fait dix mètres de long, six mètres de profondeur et six mètres de haut" - Christophe Boisson

Autour de cette pièce métallique viendront se fixer une trentaine de panneaux en bois qui mesurent chacun 5 mètres 50 de long sur 1 mètre de large.

Là aussi, la précision est de mise lors de la fabrication de ces "châssis", explique le menuisier Pierre Bertrand : "les peintures que l'on utilise sont brillantes donc le moindre défaut du bois va sauter aux yeux du spectateur quand la structure sera sous les projecteurs. Notre principal soucis était de rendre un bois parfait pour n'avoir aucune imperfection lors du spectacle".

Rien que pour peindre les "châssis", il aura fallu dix jours de travail et près de 30 litres de peinture.

Stéphanie a passé dix jours à peindre la trentaine de châssis qui doit venir compléter la "Magic Box" © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

Toute la conception a été réalisée dans l'atelier des "Eclectik sceno", 1 500 mètres carrés situés à côté de la zone commerciale nord de Dijon.

Plusieurs camions sont attendus le jeudi 14 février pour emmener la structure en pièces détachées. Il faudra encore plusieurs jours de travail pour la remonter dans l'auditorium.