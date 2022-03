Russe, le directeur de l'Orchestre National de Toulouse démissionne

Il aurait dû diriger l'Orchestre du Capitole les 18 et 25 mars à la Halle aux grains, il n'en sera rien. Au 11ème jour du début de l'invasion russe en Ukraine, Tugan Sokhiev annonce sur Facebook qu'il démissionne de ses fonctions. Il était à la fois directeur musical du Bolchoï et du Capitole à Toulouse.

Annonce de sa démission sur Facebook

Dans un long texte en anglais Tugan Sokhiev s'explique.

Extrait de la page Facebook du chef d'orchestre Tugan Sokhiev . - Capture écran

Le chef d'orchestre débute ainsi : "je sais que beaucoup de gens attendaient que je m'exprime et que j'entende ma position sur ce qui se passe en ce moment. Il m'a fallu du temps pour traiter ce qui se passe et comment exprimer ces sentiments complexes que les événements actuels ont provoqué en moi." Et il enchaîne : "j'ai besoin de dire la chose la plus importante : je n'ai jamais soutenu et je serai toujours contre tout conflit sous quelque forme que ce soit"

"J'ai régulièrement invité des chanteurs et chefs d'orchestre ukrainiens"

Après plusieurs paragraphes, Tugan Sokhiev précise : " Tant à Toulouse qu'au Théâtre Bolshoi, j'ai régulièrement invité des chanteurs et chefs d'orchestre ukrainiens. Nous n'avons même jamais pensé à nos nationalités. Nous aimions faire de la musique ensemble. Et ça reste toujours le cas. C'est pourquoi j'ai commencé le festival franco-russe à Toulouse, pour montrer à tout le monde que les Français et la Russie sont connectés historiquement, culturellement, spirituellement et musicalement et que je suis fier de cette connexion entre nos deux grands pays."

Pressions politiques

Tugan Sokhiev sous-entend des pressions politiques : "les politiciens et les administrateurs de Toulouse veulent que je m'exprime pour la paix !". Et s'explique : " au cours des derniers jours, j'ai été témoin de quelque chose que je pensais ne jamais voir de ma vie. En Europe, aujourd'hui je suis obligé de faire un choix et de choisir l'un de ma famille musicale plutôt que l'autre ":

On me demande de choisir une tradition culturelle plutôt qu'une autre. On me demande de choisir un artiste plutôt que l'autre. On me demande de choisir un chanteur plutôt que l'autre

Le chef d'orchestre redoute qu'on lui "demande bientôt de choisir entre Tchaïkovski, Stravinsky, Chostakovich et Beethoven, Brahms, Debussy. Ça se passe déjà en Pologne, pays européen, où la musique russe est interdite" écrit t'il.

"Nous musiciens, ambassadeurs de la Paix"

Il conclut en annonçant sa démission : "nous les musiciens sommes les ambassadeurs de la paix. Au lieu de nous utiliser et notre musique pour unir les nations et les gens, nous sommes divisés et ostracisés. En raison de tout ce que j'ai dit ci-dessus et étant obligé d'affronter l'option impossible de choisir entre mes chers musiciens russes et chers musiciens français, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de directeur musical du théâtre Bolshoi à Moscou et de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse avec effet immédiat. "