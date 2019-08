Ruy Blas au chateau de Grignan, dans le Top 3 des Fêtes nocturnes

Les nocturnes de Grignan se sont achevées ce weekend avec une belle affluence pour Ruy Blas : plus de 32 700 spectateurs. L'an prochain ce sera une pièce de cape et d'épée qui sera jouée tout l'été: le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier.

Grignan, France

Malgré la canicule, les spectateurs sont venus en nombre aux Fêtes Nocturnes de Grignan. Plus de 32 700 spectateurs pour Ruy Blas de Victor Hugo. Ce qui en fait l'un des trois spectacles les plus vus au château avec Don Quichotte et Quand le Diable s'en mêle.

Cape et épée pour 2020

L'an prochain ce sera un spectacle familial de cape et d'épée qui sera donné à Grignan, avec une adaptation du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier.