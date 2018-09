Si vous êtes un fan de golf, vous ne pouvez pas rater la 42e édition de la Ryder Cup 2018 qui se déroule pour la première fois en France du 25 au 30 septembre. Ce rendez-vous mondial a lieu en Ile-de-France, à Saint Quentin-en Yvelines, et la semaine est chargée. Découvrez le programme.

Saint-Quentin en Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, France

La France accueille pour la première fois de son histoire la plus prestigieuse compétition de golf par équipe, la fameuse Ryder Cup créée par Samuel Ryder. Les participants font partie de la crème de la crème du golf. Tous les deux ans, 24 des meilleurs joueurs d'Europe et des États-Unis s'affrontent dans le cadre d'une compétition match-play.

Ce tournoi qui mêle matches en double et matches en simple est suivi par des millions de téléspectateurs, partout sur la planète. Il a lieu sur le terrain du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’un des rares parcours de golf en Europe à pouvoir recevoir 80.000 spectateurs. Pour les accueillir le mieux possible certaines lignes de transports en commun ont été renforcées.

Parmi les joueurs qui participent à la compétition, il y aura le fameux Tiger Woods de retour au sommet. Cela fait six ans qu'il n'avait pas participé à une Ryder Cup. On verra aussi Sergio Garcia et Phil Mickelson sur le green.

Tiger Woods © Maxppp - TANNEN MAURY

Comment profitez au mieux de cette semaine

Mardi 25 septembre

C'est le premier jour de la Ryder Cup. Les équipes pourront s'entraîner pour la première fois sur la pelouse du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'ouverture au public a lieu à 07h00. Juste après cet entrainement, des personnalités comme le surfeur Kelly Slater, l'ex-star du football portugais Luis Figo, l'ancienne secrétaire d'Etat Condolezza Rice ou pour la France, la ministre des sports, l'humoriste Dany Boon et le footballeur Laurent Blanc vont se retrouver sur le parcours pour disputer le match des célébrités de la Ryder Cup. La compétition débute à 14h.

Le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines © Maxppp - David Davies

Mercredi 26 septembre

Les équipes d'Europe et des Etats Unis poursuivent leur entraînement. De leur côté, les futures stars du sport vont participer au tournoi amical Golf Sixes Ryder Cup Junior.

Jeudi 27 septembre

Dernière journée d'entrainement pour les joueurs. C'est le jour de la cérémonie d'ouverture du tournoi. Elle commence à 17h00. Les deux capitaines Thomas Björn (Europe) et Jim Furyk (USA) prononcent un discours et annoncent la composition des duos qui seront alignés le vendredi. La journée se termine par le concert de la Ryder Cup.

Le trophée 2018 © Maxppp - IAN LANGSDON

Vendredi 28 septembre

C'est le grand jour, le premier de la compétition. Elle débute à 08h10 avec les départs, au trou numéro un, des duos annoncés la veille.

Samedi 29 septembre

Les spectateurs devraient assister à d'incroyables performances de match-play. Les joueurs prendront part, dès 8h10, trou numéro un, à leur deuxième journée de rencontres à quatre balles et en foursome.

Dimanche 30 septembre

Douze matches en simple détermineront le vainqueur de la 42e Ryder Cup. La compétition débute à 11h35 au trou numéro un. La remise du trophée et la cérémonie de clôture sont prévues à 18h00. Le Golf National ferme ses portes à 21h00

Infos à retenir

Dans le cas où des intempéries viendraient retarder les matches au point d'empêcher la compétition de se terminer le dimanche soir, la Ryder Cup 2018 se terminerait le lundi 1er octobre.

Le prix des billets va de 35 à 199 euros mais attention pour certains jours il n'y en a plus. Les enfants de 6 à 16 ans payent 10 euros.