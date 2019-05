Sur l'hippodrome de la Maroutière, se mettre dans la peau d'un jockey et découvrir les frissons de la vitesse

Château-Gontier, France

C'est une grande journée de fête autour du cheval sur l'hippodrome de la Maroutière, pour la deuxième édition de la "course aux clochers". L'an dernier, plus de 5.000 personnes avaient assisté au spectacle.

Cette année, 12 courses sont au programme : plat, cross de galopeurs, poneys, chevaux montés par des veneurs et même par des cavalières amazones sur un parcours d’obstacles, horse-ball. La grande nouveauté, c'est le tirage au sort d'une dizaine de spectateurs qui pourront se mettre dans la peau d'un jockey, en participant à une course de trot sur un sulky, en compagnie d'un professionnel. Willy Flambard est l'organisateur de la "course aux clochers" : "faire découvrir les frissons de la course, les sensations de la vitesse. On ira suffisamment vite pour que ça bouge. C'est important pour que les gens comprennent l'envers du décor. Leur montrer qu'un cheval ce n'est pas qu'un animal de compagnie, c'est un animal qui demande beaucoup de soins. C'est une journée qui a donc des vertus pédagogiques. L'idée est de refaire une journée de courses festive, familiale comme cela se faisait il y a plusieurs dizaines d'années".

L'invité d'honneur, sur l'hippodrome castrogontérien, est le champion olympique Nicolas Astier, médaillé d’or par équipe et et médaillé d’argent individuel en Concours Complet aux JO de Rio en 2016.

