"On s'attend à une année record" : à Rezé, cette jardinerie ne connaît pas la crise

Dans cette jardinerie de Rezé, au sud de Nantes, Gabriel sait exactement ce qu'il est venu chercher. Des semis pour planter sa laitue, dans son potager. "Les radis, l'ail, les carottes, il faut commencer maintenant !" Le printemps a donné aussi le feu vert à Sandrine, en quête de pommes de terre. Comme beaucoup, la Nantaise s'est intéressée au jardinage l'an dernier, pendant le premier confinement. "On était plus souvent chez soi, à se poser la question de ce qu'on pourrait bien faire, se souvient-elle. Comme c'est quelque chose qui me titillait, je me suis dit que c'était le moment de s'y mettre."

Tensions entre l'offre et la demande

Et comme la première fois fut un succès, Sandrine a décidé d'agrandir son potager cette année. Elle prévoit d'y planter des betteraves, des tomates, des poivrons. "Là je viens de finir de récolter mes panais, je les mange avec beaucoup de plaisir !" Dans cette jardinerie, les caddies des clients se remplissent, "on aurait envie de tout acheter", plaisante cette cliente. Ces douze derniers mois, le panier moyen a augmenté de 30%, si l'on en croit les estimations de Loïc Violette, un des responsables de la jardinerie. "On voit beaucoup de jeunes couples qui s'installent, qui n'avaient pas pour priorité d'investir dans leur jardin et qui avaient plus l'habitude de voyager ou de partir en vacances. le budget se répercute clairement sur le jardin."

Image d'illustration à la jardinerie de Rezé. © Radio France - Marie Roussel

Avec le printemps, qui démarre fort, et les conséquences de la crise sanitaire, Loïc Violette s'attend à une année record, en terme de fréquentation comme du chiffre d'affaires. Le responsable achat alerte même sur la possibilité d'être bientôt en rupture de stock. "Ceux qui n'auront pas suffisamment anticipé ne seront pas livré sur certains produits, prévient Loïc Violette. C'est vrai sur l'outillage, les plants potagers... Il n'y aura pas autant d'offre que de demande."