VIDEO - 170 personnes autour de David Cairol pour une chanson sur le confinement

Quelques jours après le début du confinement, le chanteur basque David Cairol a lancé un défi sur les réseaux sociaux : composer et enregistrer un titre sur la situation. Deux mois plus tard, "on s'en lavait les mains" a même son clip. L'aventure rassemble 170 personnes.