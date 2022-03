Saam, le candidat nordiste "tout sourire" qui veut représenter la France à l'Eurovision

Vous avez peut-être vu des affiches dans les rues de Lille ces derniers jours, indiquant "Votez Saam, votre candidat du Nord" ? Il ne s'agit pas d'un nouveau candidat à l'élection présidentielle mais d'un Nordiste qui pourrait représenter la France lors de l'Eurovision 2022 en mai prochain.

Saam fait partie des douze finalistes en lice pour être celui qui portera les couleurs tricolores pour le grand concours européen de la chanson. Il participe à l'émission diffusée sur France 2 ce samedi 5 mars 2022 au cours de laquelle les téléspectateurs voteront pour leur artiste préféré. "Je suis hyper excité et très content d'être là en finale, confie-t-il. J'ai été sélectionné parmi 3 000 chansons, je suis comme dans un rêve."

Des affiches dans les rues de Lille cherchent à faire connaître Saam, candidat à la sélection française de l'Eurovision, tel une campagne électorale. © Radio France - Théo Boscher

Saam fait "le parti du sourire"

Originaire de Petite-Forêt et habitant à Lille depuis une quinzaine d'années, le chirurgien-dentiste compte sur "(s)a candeur, le fait de rester jeune, d'avoir ce regard positif sur la vie" pour séduire le public avec sa chanson "Il est où ?" qui parle justement du sourire et de l'optimisme qu'il nous faudrait retrouver. "Ce serait une fierté de représenter la France avec ce beau message qui est universel et qui sera compris à travers les frontières et au-delà des barrières de la langue", ajoute-t-il.

Le message que porte Saam s'inscrit, pour lui, directement dans les valeurs des habitants du Nord : "Malgré le temps qui n'est pas forcément au rendez-vous, on est réputé pour avoir une chaleur humaine et à garder notre sourire qui est hyper contagieux."

Autodidacte, il a appris à jouer de la musique au collège. Il est influencé par les rythmes de la pop anglaise et du rap, mais aussi par les textes de Jacques Brel. Cela explique qu'il aborde souvent des questions intimes, comme la relation avec son père absent ou la chanson "Mémère" qui l'a fait connaître sur les réseaux sociaux lors du confinement, dédiée à la mémoire de sa grand-mère.

La musique me libère d'un poids, de ces émotions que je n'arrive pas à sortir de moi - Saam, candidat nordiste à la sélection française de l'Eurovision

Son objectif est évidemment d'être celui qui représentera la France, mais il espère que cette visibilité lui donnera accès à un nouveau public et peut-être pouvoir faire une tournée avec ses compositions.

La sélection du candidat français de l'Eurovision, c'est ce samedi 5 mars à 21 heures 10 sur France 2 en direct. La grande finale du concours de l'Eurovision 2022 se déroulera ensuite en Italie, le 14 mai prochain.