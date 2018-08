Sablé-sur-Sarthe, France

Le grand bal se prépare à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) ! Pour les 40 ans du festival de musique baroque, les organisateurs ont prévu samedi soir un grand bal baroque comme à l'époque du Roi Soleil.

Tout le monde est convié à entrer dans la danse mais avant de fouler la piste, vous pourrez prendre exemple sur de vrais danseurs. Le bal ouvrira à 20h30 avec un spectacle proposé par les danseurs professionnels de la Compagnie de l'Eventail sous la direction de Marie-Geneviève Massé.

Costume baroque de la compagnie de danse de l'Eventail dirigée par Marie-Geneviève Massé © Radio France - Bénédicte robin

La chorégraphe proposera ensuite un deuxième spectacle d'environ six minutes où là ce seront des amateurs qui seront sur la piste. Cinq danseuses qui ont passé la semaine en stage intensif de danse baroque pour cette occasion.

Un des costumes qui sera porté ce soir par une des danseuses stagiaires © Radio France - Bénédicte Robin

Un spectacle monté en une semaine : une gageure

"C'est un défi de monter cette représentation en une semaines" sourit Marie-Geneviève Massé, avec un brin de stress dans la voix. Car si es stagiaires ont toutes de l'expérience en danse baroque, toutes n'ont pas le même niveau. Elle adapte donc sa chorégraphie en fonction de chacune et au fur et à mesure. Mais l'idée est là : "nous allons proposé une interprétation sur les Caractères de la danse, de Jean-Féry Rebel, qui est une suite de variations qui présentent tous les types de danses" de l'époque baroque.

Des ateliers contre-danse pour s'échauffer

Ce sera donc une belle mise en bouche avant de convier le public à rejoindre la piste. Mais certains seront déjà un peu entraînés car des ateliers sont proposés ce samedi après-midi pour apprendre la contre-danse : "une danse collective et répétitive qui était dansée à la fin des bals au XVIIème et XVIIIème siècle" explique Marie-Geneviève Massé. Pour les autres, il faudra improviser ! "J'espère que cela va casser des a priori négatifs sur cette époque, que les gens s'amuseront car on peut s'amuser et c'est une fête avant-tout" plaide la chorégraphe. Fête qui se terminera par un feu d'artifice.