PHOTOS - Des fresques du 17ème siècle découvertes au temple Saint-Martin à Montbéliard

Des fresques peintes entre 1601 et 1607 sur les murs du temple Saint-Martin à Montbéliard ont été découvertes début janvier 2019. Ces peintures risquent néanmoins de retarder les travaux de rénovation de l'édifice.

Montbéliard, France

C'est une sacrée découverte qui a été faite au temple Saint Martin à Montbéliard : des fresques qui datent du 17ème siècle ont été révélées sur les murs du monument au début de l'année.

Construit entre 1601 et 1607 par l'architecte Henri Schickhardt, le temple Saint-Martin est le plus ancien édifice protestant conservé en l'état en France. Classé au titres des monuments historiques, la Drac (Direction Régionale des affaires culturelles) a donc demandé une expertise avant de commencer des travaux de rénovation, afin de vérifier si vestiges picturaux ne se cachaient sous les différentes couches de peintures ajoutées au cours des siècles.

La société Arcoa, spécialisée dans la conservation et la restauration a réalisé une "travée test" au cours du mois de janvier 2019. Un pan de mur a été gratté. Au bout de deux jours, les fresques ont été révélées. L'opération a coûté 76 000 euros.

Budget des travaux augmenté

André Bouvard, historien, connaissait l'existence de ces peintures après avoir travaillé pendant plusieurs années sur l'architecte du temple, Henri Schickart :"On a retrouvé, aux archives de Besançon, des comptes de la construction de l'édifice, et dans ces comptes se trouvaient des marchés avec des artisans chargés de peindre les murs de Saint-Martin. Mais jusqu'à présent on ne savait pas s'ils (les décors) étaient encore apparents" explique-t-il.

Monique Quetin est présidente du conseil presbytéral de Montbéliard. Elle se réjouit de cette découverte : "C'est quand même fabuleux de trouver des décors aussi anciens et aussi bien conservés. On attend avec impatience la fin des travaux pour pouvoir ouvrir Saint-Martin ! " déclare-t-elle.

Mais cette découverte historique va également demander plus de frais pour le chantier de rénovation du temple, dont le budget était initialement fixé 2 millions d'euros. Il faudra donc compter sur la générosité des dons pour pouvoir étendre et poursuivre ces fouilles archéologiques.

Les peintures reproduisent les décors extérieurs du temple. - DR / Monique Quetin

Les fresques datent de la construction du temple entre 1601 et 1607. - DR / Monique Quetin

Les peintures sont très bien conservées. - DR / Monique Quetin