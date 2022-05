Saint-Amand-les-Eaux lance son fromage à la bière locale

Il est rond, légèrement strié et recouvert d'une pâte dorée. Le "Saint-Amand" vient de voir le jour, mercredi 18 mai, lors d'une présentation au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), à destination des commerçants et des restaurateurs. Ce fromage à la bière, que France Bleu Nord a pu goûter en avant-première, a été conçu de façon "hyper originale", se réjouit son papa, Antoine Bernard, le co-gérant de la fromagerie Sainte-Godeleine, connue pour le sablé de Wissant ou l'écume de Wimereux.

La bière de Saint-Amand au brassage et à l'affinage

Le choix de la famille de fromages a été une évidence, celles des pâtes à croûte lavée, comme le maroilles. "Car, ici, on va laver régulièrement pendant le processus de l'affinage nos fromages avec la bière. Et donc ça va apporter un côté assez atypique", explique Antoine Bernard. Cette technique laisse une petite amertume "mais pas trop", un goût légèrement houblonné, "et un petit côté fruité également".

La bière de Saint-Amand intervient à deux moments : aux moments du lavage et du brassage. © Radio France - Maxime Glorieux

Mais ce n'est pas tout puisque ce fromage a une autre particularité, "l'incorporation de la bière également à la fabrication". Comme tous les fromages, le lait coagule, pour passer de l'état liquide à l'état solide. Ensuite, dans le processus de découpage et de brassage, le fromager obtient des grains de caillé qui vont être mélangés avec la bière pendant près d'un quart d'heure. "Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de fromagers qui travaillent de cette façon là", glisse le co-gérant de la fromagerie Sainte-Godeleine, située à Wierre-Effroy, au sud est de Marquise.

400 fromages par semaine à partir de septembre ?

La bière est ultra-locale puisqu'elle vient de la brasserie des Sources, située à Saint-Amand-les-Eaux, connue entre autres pour la Bellerose. Cette fois, l'Abbatiale a été choisie, une bière à sept degrés d'alcool dans laquelle des baies de genièvre sont concassées. "On parle souvent des alliances entre le fromage et le vin, mais souvent c'est assez compliqué à faire. Une bonne alliance fromagère, beaucoup documentée dans les pays anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle du beer-pairing : des associations bière et fromage, parce que c'est beaucoup plus facile et il y a énormément de choses à faire", explique Jean-Luc Butez, gérant de la brasserie des Sources. Le fromage devrait être commercialisé à la rentrée, vers le mois de septembre, avec comme objectif de produire 400 fromages par semaine.