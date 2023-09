Saint-Amand-Montrond : le Louvre vient récupérer son bien

"La Chasse au Cerf de l'Ile de Java" a été peint en 1847 par un artiste indonésien et prêté par le musée national à la ville. Cette œuvre va participer à une exposition au MUCEM de Marseille en novembre, avant de retourner définitivement au Louvre où elle sera exposée. Le tableau a été décroché de la salle du conseil municipal de Saint-Amand-Montrond ce jeudi matin. Il a fallu démonter la verrière de la salle pour charger le tableau, plutôt encombrant.

La Chasse au Cerf sur l'Ile de Java a été peint par Raden Saleh et acheté 3000 francs par le roi Louis Philippe en 1847 © Radio France - Michel Benoit

3,86m de large sur 2,80m, ce tableau est très imposant. Depuis 2002, le Louvre récupère les œuvres qu'il a pu prêter en dehors des musées nationaux, dans les mairies, les ambassades, les préfectures, où elles peuvent se détériorer. Ici, c'est aussi parce que la valeur de ce tableau peint en 1847 par Raden Saleh , un artiste indonésien, a considérablement grimpé et qu'il intéresse de plus en plus de monde. "C'est vrai que depuis cinq, six ans, on assiste à une flambée des prix pour cet artiste, explique Côme Fabre, conservateur au musée du Louvre. Certains de ses tableaux atteignent plusieurs millions d'euros. Ceci explique aussi pourquoi un tableau comme celui-ci ne peut plus rester dans un bâtiment qui ne présente pas forcément les mêmes conditions de protection qu'un musée."

Une fois parti, le tableau laissera un grand vide dans la salle du conseil municipal de St-Amand-Montrond © Radio France - Michel Benoit

Un décrochage sous le regard attentif de Clémence Fargues. Cette restauratrice d'art de Saint-Amand a été missionnée par le Louvre pour évaluer l'état de l'œuvre : "Il se peut qu'il y ait des soulèvements de couches picturales. Il faudrait alors stabiliser l'œuvre avant son transport. On peut déjà voir qu'il y a des anciennes marques de restauration qui contraignent la toile. Elles créent aussi des gondolements."

Le tableau a été sorti par la verrière qu'il a fallu démonter © Radio France - Michel Benoit

Le tableau va subir un nettoyage au Louvre avant de rejoindre Marseille. Il reviendra définitivement à Paris au printemps prochain où il sera entièrement restauré. La mairie de Saint-Amand-Montrond va devoir maintenant combler le vide sur ce mur.