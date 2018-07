La piscine de Saint-Avertin est officiellement inaugurée ce samedi. Construite dans les années 70, elle a entièrement été refaite pour un coût de 6 millions d'euros. On y trouve désormais un sauna, des jeux d'eau, et beaucoup de verdure autour de la plage.

Saint-Avertin, France

La piscine municipale de Saint-Avertin, "La Plage", est officiellement inaugurée ce samedi à 11h. Ouverte depuis la fin avril, elle a fait l'objet de travaux importants, pour un coût global de 6 millions d'euros. Construite dans les années 70, la piscine située rue de la Haute Arche a été remise aux normes actuelles. L'extérieur et l'intérieur ont été repensés. Un sauna a été créé, on compte aussi une plage avec beaucoup de gazon autour, des jeux d'eau.... La structure est pourvue de 5 verrières autonomes, le toit est rétractable et offre la sensation de nager en plein air lors des beaux jours. Tarifs, 2,20 euros pour les enfants de moins de 15 ans et 3,20 euros pour les adultes.