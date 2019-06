Saint Avertin : Cali et Emir Kusturica aux Horizons ce week-end

Joué-lès-Tours, France

CONCERTS, ANIMATIONS JEUNE PUBLIC, DANSES, RESTAURATION DU MONDE, VILLAGE ARTISANAL, EXPOS, MANÈGE, FEU D’ARTIFICE

Après Ayo et Dany Brillant l’année dernière, le Festival des Horizons revient chambouler tous nos sens pour sa 11e édition. Dans le cadre majestueux du Domaine de Cangé le festival gratuit bat son plein durant tout le week-end. Debout, assis et pourquoi pas allongés vous pourrez découvrir les artistes qui vont défiler sur la grande scène installée devant le château.

CALI - SAMEDI 29 JUIN

Avec Cali à la barre, préparez-vous à embarquer pour un voyage surréaliste : des tubes, des moments d’émotion intense et des litres de transpiration pour le chanteur qui se donne corps et âme en concert.

Cali en concert © Maxppp - PHOTOPQR/LE PARISIEN

EMIR KUSTURICA - DIMANCHE 30 JUIN

Tout ce qui sert à danser et à faire la fête se retrouve dans ce melting pot musical. Une musique libératrice, entre country, marche turque, cuivres gitans, violons et rock que le cinéaste a totalement mis en scène.

Un concert ébouriffant !



Emir Kusturica © Maxppp - J.P.Gandul

MUSIQUE POUR TOUS

Au programme également, des concerts avec le groupe colombien Puerto Candelaria et les rythmes chaloupés de The Loire Valley Calypsos et un voyage festif pour l’Amérique du Sudavec Segredos Do Brasil.



STANDS ET ANIMATIONS

Stands de restauration du monde entier, artisans et animations jeune public, sans oublier deux expositions dans le Chai.



FEU D’ARTIFICE

Le week-end se clôturera en beauté avec l’incontournable feu d’artifice du Comité des Fêtes



Festival des Horizons

Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019

Domaine de Cangé – Saint-Avertin

Ouverture du site à 15h30

Entrée libre

- Cali – Samedi 29 juin – 21h45

- Emir Kusturica – Dimanche 30 juin – 21h30