Saint-Berthevin : après des mois de fermeture, reprise des spectacles au centre culturel Le Reflet ce samedi

Le centre culturel Le Reflet à Saint-Berthevin a relancé ses spectacles ce samedi avec Oreille confite, une création de la comédienne Bettina Gandon et du musicien Jérémy Frère.

Le centre culturel Le Reflet à Saint-Berthevin, dans l'agglomération lavalloise, a choisi un spectacle court et original pour relancer sa programmation culturelle. Oreille confite est la première oeuvre jouée après des mois de fermeture. Une cinquantaine de spectateurs au total étaient présents lors des trois représentations organisées ce samedi.

"C'était intense"

Chaque spectateur prend un casque puis entre dans l'auditorium, plongé dans la pénombre. "Posez-vous dans les poufs, dans les canapés ... Mettez-vous confortables", invitent les salariées du Reflet. Une dizaine de personnes sont installées sur la scène et font face aux deux artistes. Le spectacle, qui mêle textes et musique, peut alors commencer dans les casques du public. La comédienne Bettina Gandon lit notamment un extrait d'un texte de François Morel, accompagnée de la musique jouée par Jérémy Frère. Le musicien joue tour à tour du violon, de la guitare ou encore du piano au synthétiseur.

C'est un vrai retour qui fait plaisir, qui fait chaud au coeur.

Jérémy Frère, musicien

Le musicien Jérémy Frère et la comédienne Bettina Gandon sont à l'origine du spectacle "Oreille confite". © Radio France - Maïwenn Bordron

Après une demi-heure de spectacle, le public semble avoir du mal à se remettre de ses émotions. Les applaudissements laissent place à un long silence. Christiane, une spectatrice lavalloise, est conquise : "J'ai fermé les yeux. J'étais à fond dedans, c'est transportant", sourit-elle. Parmi les spectateurs, il y a de nombreuses personnes qui étaient en manque de culture. "C'est trop bien de pouvoir ressortir. Peut-être qu'on n'avait pas repéré à quel point c'était utile. Là, maintenant, j'ai l'impression que ça nous a tellement manqué. Moi, ça m'a tellement manqué. Je crois que c'était très intense", souligne Anne-Laure, une spectatrice originaire de Saint-Ouën-des-Toits.

Les artistes sont également ravis de pouvoir retrouver du public, sept mois après la fermeture des lieux culturels. "Ça faisait un peu moins d'un an qu'on n'était pas monté sur scène et c'est chouette de retrouver ces sensations-là. Le partage, c'est vraiment agréable", se réjouit la comédienne Bettina Gandon. À ses côtés, le musicien Jérémy Frère est également ravi : "Ça fait plaisir évidemment. Ça fait peur aussi parce qu'on oublie, on perd l'habitude. Moi, j'avais oublié un peu la sensation de retrouver des gens", confie-t-il.

La prochaine représentation d'Oreille confite est prévue les 28 et 29 mai à l'épicerie de Fontaine-Daniel à Saint-Georges-Buttavent.