Saint-Berthevin : une naissance au parc animalier l'Arche Desnoé, celle d'un bébé Watusi

Saint-Berthevin, France

Un bébé watusi a agrandi la famille du parc animalier de l'Arche Desnoé à Saint-Berthevin. Un watusi, c'est une vache à cornes originaire d'Afrique. Ce parc de 3 hectares accueille 250 animaux, des dromadaires, des cochons, des chameaux, des chevaux, des lamas, des vaches naines...il y a une soixantaine de naissance par an mais essentiellement des animaux de basse cour. Poussins, chatons, dindons et coqs vivent en totale liberté au milieu des visiteurs. Quand aux grands animaux, ils gambadent dans les champs et viennent vous réclamer des caresses. C'est donc un véritable paradis pour les enfants comme Romane 3 ans et demi

Romane, Jean-Louis et Lina Copier

Le nouveau-né au milieu des autres watusis - DR Arche Desnoé

Le parc fait le plein pendant les vacances scolaires

Avec le retour du beau temps, cette véritable arche de Noé accueille grands-parents et petits-enfants, parents et enfants qui tombent sous le charme de cette petite maison dans la prairie. Dès votre arrivée, on vous donne un bac rempli de nourritures pour les animaux et c'est parti pour une ballade de quelques dizaines de minutes ou de plusieurs heures suivant votre envie.

Balade avec Simon Desnoé le créateur du parc, Romane et sa maman Copier

L'Arche Desnoé se trouve à Saint-Berthevin, route du Genest-Saint-Isle, le parc est ouvert du lundi au vendredi de 14 heures à 19 heures et les samedi et dimanche de 11 heures à 19 heures. Prix de l'entre 5€ /personne. Le parc est fermé l'hiver du 1er novembre à mi-avril. Toutes les informations sont disponibles sur le site du parc. https://www\.arche\-desnoe\-parcanimalier\.fr/