Saint-Bonnet-le-Froid : "de beaux trésors" attendus à la Fête des champignons

Saint-Bonnet-le-Froid, France

Jusqu'à 30.000 personnes sont attendues tout le weekend à Saint-Bonnet-le-Froid, en Haute-Loire, pour la Fête des champignons. Ce rendez-vous regroupe l'une des plus anciennes foires aux champignons du secteur, une exposition mycologique et beaucoup d'animations autour de la gastronomie dans le fief du chef étoilé Régis Marcon.

De 400 à 500 espèces exposées

Et pour le chef, cette Fête des champignons 2019 pourrait rester dans les annales. "Nous sommes dans une année assez exceptionnelle au niveau de la pousse des champignons sur le secteur, je dirais même sur une partie du territoire en France", explique Régis Marcon. "Une belle année à la fois peut-être pour la quantité -mais c'est pas ça que l'on recherche systématiquement- mais au niveau des variétés de champignons, on découvre de beaux trésors et je pense qu'à Saint-Bonnet on va en voir quelques-uns", poursuit le chef.

Il ajoute que pour l'exposition mycologique prévue à Saint-Bonnet-le-Froid, "il y a de fortes chances qu'on atteigne les 400-500 sortes de champignons, c'est assez exceptionnel pour en parler".

Découvrez ici le programme complet de la Fête des champignons 2019 de Saint-Bonnet-le-Froid.