Saint-Bonnet-le-Froid : LE coin à champignons du week-end, avec "encore plus d'exposants"

Saint-Bonnet-le-Froid, c'est the place to be pour faire le plein de champignons. Après une édition 2020 annulée à cause du contexte sanitaire, la fameuse foire altiligérienne se tient ce week-end. Entre 30.000 et 40.000 visiteurs sont attendus.

Le nombre d'exposants en hausse

"C'est l'édition rêvée" avoue Johannes Marcon, neveu du célèbre chef Régis Marcon, à la tête de l'organisation de la Foire aux champignons de Saint-Bonnet. Cette année, toutes les planètes semblent alignées : beaucoup de visiteurs sont attendus et les exposants seront bien plus nombreux. "On aura 170 à 180 exposants pour cette édition, contre 130 ou 140 les années précédentes, jusqu'à présent on a jamais dépassé les 150" raconte Johannes Marcon. Ajoutez à cela un point très important : une année à champignons foisonnante ! "Depuis mai-juin, il y a eu beaucoup de champignons, notamment des cèpes. Il y a de nombreuses années qu'on avait pas eu autant de champignons!". Des nouveautés vous attendent également pour cette édition 2021, comme une conférence sur le thème, inévitablement, du champignon. Elle se tient ce samedi à 15 heures et sera, en partie, animée par Régis Marcon.

Pour circuler dans Saint-Bonnet-le-Froid ce week-end, le port du masque est obligatoire et le pass sanitaire sera exigé en milieu clos. Un système de bracelet sera mis en place pour éviter de contrôler plusieurs fois les visiteurs.