A Saint-Bonnet-le-Froid, une tarte aux fruits rouges géante pour le passage du Tour de France

Après le critérium du Dauphiné, le village de Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire voit passer le Tour de France pour la première fois ce mardi. Pour l'occasion, chefs cuisiniers et habitants confectionnent une tarte géante aux fruits rouges qui sera distribuée aux spectateurs.

Pour fêter le premier passage du Tour de France, le village de Saint-Bonnet-le-Froid a choisi de régaler les visiteurs qui seront présents ce mardi pour voir passer la caravane et les coureurs. Fidèle à sa réputation gastronomique, six restaurants dont celui de Régis et Jacques Marcon - trois étoiles au guide Michelin - pour 220 habitants, la commune se mobilise pour va confectionner une tarte géante aux fruits rouges. Réalisée avec le concours des chefs cuisiniers du village mais aussi en association avec les commerçants et le GIE des producteurs de Fruits rouges des Monts du Velay.

Régis Marcon en plein "montage" de la tarte pour ce mardi - A.M

La tarte qui est déjà en cours de préparation ce lundi fera 6,30 mètres de diamètre, elle est réalisée sur le même moule et cuite dans le même four que la tarte à la châtaigne qui est dégustée chaque année à l'occasion de la foire aux champignons de Saint-Bonnet-le-Froid. La tarte aux fruits rouges des Monts du Velay devrait être prête pour 11h et ce sont les spectateurs qui en profiteront puisqu'elle leur sera distribuée. La circulation sera coupée à partir de cette heure-là dans la traversée du village de Saint-Bonnet. Le passage de la caravane est prévu à 13h à Saint-Bonnet-le-Froid ce mardi, les coureurs eux sont attendus à partir de 14h50 avant leur descente vers l'Ardèche et la vallée du Rhône pour cette 16e étape.