Saint-Brévin, le bonheur sous les étoiles

Thérèse et Francis Porcher vivent une retraite heureuse au milieu de la campagne à Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Thérèse s'est prise de passion pour les étoiles à l'age de 14 ans. Elle est aujourd'hui la présidente du Club d'Astronomie (ORION-ADACV) du Pays de Retz. Avec son mari Francis, ils consacrent leur vie aux étoiles... et aux volcans, leur deuxième passion. Le mois dernier, ils étaient encore dans le marais, en pleine nuit entre quatre heures et cinq heures du matin pour observer et photographier la comète Neowise. "On était bien", raconte Francis, "Il n'y avait pas un chat, on était que tous les deux, à la fraîche, on entendait les canards. C'est le bonheur". Francis conclue dans un éclat de rire : "Ma femme, c est une étoile !".

La comète Néowize photographiée par Thérèse Porcher - Thérèse Porcher

Les conseils de Thérèse pour observer à l’œil nu

Pour ces 30èmes Nuits des étoiles, beaucoup de rassemblements d'astronomes ont dû être annulés à cause des mesures sanitaires et c'est le cas de celui qui était prévu à Saint-Viaud par le Club d'astronomie du Pays de Retz. On peut toujours observer les étoiles sans télescope, à l'oeil nu. _"Il faut une endroit dégagé et loin des lumières de la ville",conseille Thérèse Porcher, la présidente du club, "Vous regardez vers le Sud et à gauche vous verrez Saturne et Jupiter, puis vers minuit et demie, une heure du matin, à l'Est vous verrez Mars, un point jaune et brillant"._