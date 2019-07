Saint-Brevin-les-Pins : "Ce que je fais en premier quand j'arrive en vacances, c'est me baigner !"

Les routes des vacances étaient chargées en Loire-Atlantique et Vendée pour ce samedi 13 juillet, deuxième grand week-end de départ. Que fait-on quand on est enfin arrivé à destination, après plusieurs heures de voiture, de bus ou de train ? Reportage à Saint-Brevin-les-Pins, près de Saint-Nazaire.

Saint-Brevin-les-Pins, France

La Loire-Atlantique et la Vendée étaient classées en orange par Bison Futé ce samedi 13 juillet 2019, dans le sens des départs et des arrivées, pour le deuxième grand week-end de départ en vacances d'été. Après des heures de route sous le soleil, quel est le premier réflexe ? Est-ce qu'on monte tout de suite la tente, on file au supermarché, ou alors on pique une tête ?

Sortir les jouets

"J'arrive en vacances, et je sors mes jouets pour jouer avec", confie Juliette, quatre ans et demi. Elle est arrivée à Saint-Brevin-les-Pins en camping-car avec son frère Titouan, alors forcément ils ont besoin de se dégourdir les jambes. "Je prends le ballon qui est dans la soute et je joue au foot contre un mur", ajoute Titouan. Pour le grand-père, Patrick, la priorité c'est plutôt les courses, car il manque quelques incontournables : une épuisette, un râteau, et des tongs pour Juliette.

Patrick et ses deux petits-enfants Titouan et Juliette. © Radio France - Sixtine Lys

Mettre les tongs

Rien de tel pour se sentir en vacances que d'abandonner les chaussures de villes. C'est le réflexe de Thibault, 15 ans : "Les tongs, ça fait du bien, on respire !" Sa maman Myriam confirme, c'est un rituel dans la famille d'enfiler les tongs ou les sandales dès les premières minutes, pour se mettre dans l'ambiance.

Aller voir la mer

Solange arrive de région parisienne. La route a été longue, avec son petit-fils Raphaël. Alors pour se sentir vraiment en vacances, elle file directement voir la mer.

ECOUTEZ : Pour Solange, la priorité c'est d'aller voir la mer. Copier

Solange et son petit fils Raphaël viennent voir la plage de Saint-Brevin-les-Pins. © Radio France - Sixtine Lys

Se baigner

Puisqu'on est sur la plage, autant en profiter pour piquer une tête, comme Quentin, 11 ans, venu d'Angers pour passer la semaine. "J'ai tout de suite demandé à Papa et Maman d'aller à la plage pour me baigner, parce que ça fait du bien de se rafraîchir quand il fait chaud." Et d'après Quentin, "elle est bonne".

Prendre l'apéro

On ne peut pas le cacher, pour les adultes, les vacances ça commence aussi "avec une bière", sourit Magalie, qui arrive d'Ancenis. "Pour se désaltérer, se détendre, et après on fera du tourisme." L'apéro à consommer, évidemment, avec modération.